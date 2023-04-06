Про це повідомляє Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

Ворог і надалі продовжує маневри в Чорному морі.

Зазначається, що корабельне угруповання наразі зменшено до 14 одиниць. На бойовому чергуванні з 6 залишено 4 ракетоносії - 2 надводних, 2 підводних.

Читайте також: РФ в Україні використала стратегічний запас високоточних ракет на трансформаторні будки, – Ігнат

"Максимально можливий залп "калібрів" - 24. Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий. Продовжуємо відстежувати ситуацію. Нагадуємо, що обстановка в морі змінюється динамічно", - кажуть в ОК.

Також наголошується, що сигнали повітряної тривоги варто сприймати, як безумовне спонукання до чітких оперативних дій.