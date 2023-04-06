Росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: можливий залп до 24 "калібрів"
У ніч на 6 квітня Росія зменшила кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі до 14, ракетоносіїв стало 4
Про це повідомляє Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.
Ворог і надалі продовжує маневри в Чорному морі.
Зазначається, що корабельне угруповання наразі зменшено до 14 одиниць. На бойовому чергуванні з 6 залишено 4 ракетоносії - 2 надводних, 2 підводних.
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"Максимально можливий залп "калібрів" - 24. Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий. Продовжуємо відстежувати ситуацію. Нагадуємо, що обстановка в морі змінюється динамічно", - кажуть в ОК.
Також наголошується, що сигнали повітряної тривоги варто сприймати, як безумовне спонукання до чітких оперативних дій.
- Станом на ранок 5 квітня російський агресор утримував у Чорному морі шість носіїв "калібрів". Загальний залп міг сягати 40 ракет.
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