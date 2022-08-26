Росіяни зроблять все можливе, аби інспекція МАГАТЕ не потрапила на ЗАЕС, - експерт з енергетики Омельченко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що навряд чи місія МАГАТЕ, яка має прибути на Запорізьку АЕС, може якимось чином легітимізувати захоплення станції росіянами. Попри те, що в МАГАТЕ працює дуже багато росіян, це ніяк не вплине на позицію організації. До того ж склад делегації мають погоджувати з українською стороною", - пояснив Омельченко.

Експерт переконаний, що росіяни перешкоджатимуть візиту МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

"Не факт, що місія МАГАТЕ зможе потрапити на територію Запорізької АЕС. Хоча безумовно, що Україна підтримує візит МАГАТЕ на ЗАЕС. Проте на практиці ми знаємо дуже багато випадків з тим же ОБСЄ та Червоним Хрестом, що коли потрібна присутність міжнародних організацій, то росіяни намагаються зробити все можливе, щоб ці делегації не потрапили на тимчасово окуповані території. Тому росіяни зроблять все можливе, аби інспекція МАГАТЕ не потрапила на ЗАЕС",- додав Омельченко.

22 серпня внаслідок обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому місті Енергодар загинув працівник Запорізької атомної електростанції

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня