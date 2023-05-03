Росіяни звозять керований криміналітет на тимчасово окуповані території, аби залякувати українців, - Маляр
На тимчасово окуповані території російська псевдовлада завозить керований криміналітет з метою залякування та тримання мирних жителів у страху
Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Повідомляється, що російська окупаційна влада не може досягти покори українців, а тому обрала тактику залякування - завезла керований криміналітет. Аби тримати суспільство у страху рашисти цілеспрямовано загострюють криміногенну ситуацію на тимчасово окупованих територіях.
"Для цього використовуються спеціально підготовлені групи провокаторів, які сформовані здебільшого з осіб, які мають кримінальне минуле. У такий спосіб окупанти умисно провокують збільшення кількості випадків гострих конфліктів у громадських місцях, які переростають у жорстоке побиття громадян, незгодних з російським окупаційним режимом", - пояснює заступниця міністра.
Водночас окупаційні "слідчі органи" в рамках розслідувань таких ситуацій, приймають рішення виключно на користь проросійських провокаторів.
Маляр пише, більшість бійок, у Стрілковому на Херсонщині, де українці отримали значні тілесні ушкодження, "слідчі" класифікували як такі, що не мають складу злочину. Винних провокаторів РФ не можна притягнути до кримінальної відповідальності.
"Російська Федерація завжди використовує криміналітет у політичних цілях. Свого часу у 2014-2015 вони завозили й до нас своїх крадіїв у законі для розхитування та дестабілізації ситуації. У нестабільній внутрішній ситуації росіянам простіше реалізовувати свої злочинні наміри, - пише Маляр і додає: - Якщо ворог завозить своїх злочинців на ТОТ, значить, доводиться розхитувати й залякувати для інтеграції "русского міра"".
- На Луганщині окупанти мобілізують навіть пенсіонерів-медиків, розповів керівник Сєверодонецької МВА.
- Лідер терористичної ДНР Денис Пушилін підписав указ про створення та початок роботи призовних комісій у тимчасово окупованому Маріуполі.
- У Генштабі розповіли, що втрати примусово мобілізованих у Луганську місцевих сягнули близько 70 людей на день. Аби запобігти реакції населення, окупанти обмежили кількість присутніх на похоронах до 6 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.38
Купівля 37.38Продаж 37.95
-
EUR
Купівля 40.84Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе