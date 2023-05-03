Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Повідомляється, що російська окупаційна влада не може досягти покори українців, а тому обрала тактику залякування - завезла керований криміналітет. Аби тримати суспільство у страху рашисти цілеспрямовано загострюють криміногенну ситуацію на тимчасово окупованих територіях.

"Для цього використовуються спеціально підготовлені групи провокаторів, які сформовані здебільшого з осіб, які мають кримінальне минуле. У такий спосіб окупанти умисно провокують збільшення кількості випадків гострих конфліктів у громадських місцях, які переростають у жорстоке побиття громадян, незгодних з російським окупаційним режимом", - пояснює заступниця міністра.

Водночас окупаційні "слідчі органи" в рамках розслідувань таких ситуацій, приймають рішення виключно на користь проросійських провокаторів.

Маляр пише, більшість бійок, у Стрілковому на Херсонщині, де українці отримали значні тілесні ушкодження, "слідчі" класифікували як такі, що не мають складу злочину. Винних провокаторів РФ не можна притягнути до кримінальної відповідальності.

"Російська Федерація завжди використовує криміналітет у політичних цілях. Свого часу у 2014-2015 вони завозили й до нас своїх крадіїв у законі для розхитування та дестабілізації ситуації. У нестабільній внутрішній ситуації росіянам простіше реалізовувати свої злочинні наміри, - пише Маляр і додає: - Якщо ворог завозить своїх злочинців на ТОТ, значить, доводиться розхитувати й залякувати для інтеграції "русского міра"".