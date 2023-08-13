Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, унаслідок російського удару з РСЗВ по селу Станіслав загинули дві людини та є поранений. Окупанти зруйнували й пошкодили 5 приватних житлових будинків.

Крім цього, через обстріл Широкої Балки загинуло троє дорослих людей - двоє чоловіків та жінка, а також дитина віком до 2 років. 12-річного хлопчика доставили до лікарні.

Фото: Андрій Єрмак

Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що загиблій дитині у Широкій Балці було лише 23 дні від народження. Стан постраждалого 12-річного хлопчика критичний.

За словами очільника МВС, у Станіславові зранку зафіксували загалом 12 прильотів. Там загинули двоє чоловіків, ще одна жінка травмована і наразі отримує медичну допомогу.

"Терористи добровільно ніколи не припинять вбивати мирних людей. Терористів потрібно зупинити. Силою. Іншого вони не розуміють", - наголосив Клименко.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 12:00 відомо про щонайменше п'ятьох травмованих внаслідок російського удару по Херсонщині. Обстріли регіону тривають.

Фото: Офіс Генпрокурора

Також деталі про постраждалих та поранених надав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Зранку російські терористи криють вогнем мирні населені пункти регіону. Ворог прицільно бʼє по житлових будинках та цивільній інфраструктурі", - написав він у телеграм.

За його словами, у Станіславі загинули два чоловіки, 71 та 57 років. Ще в однієї жінки - легкі поранення.

Крім цього, РФ обстріляла селище Комишани - влучила у місцевий магазин. Внаслідок цього 49-річний чоловік отримав поранення середнього тяжкості, а 51-річна жінка – легкі.

У Золотій Балці ворожим вогнем пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків. Там легкі осколкові поранення отримала 61-річна жінка, її доставили до медзакладу.

Фото: Херсонська ОВА