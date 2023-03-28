Про це повідомили в telegram-каналі керівника Офісу Президента України.

"Росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що внаслідок удару постраждала 1 людина.

У telegram-каналі Сумської ОВА зазначається, що внаслідок обстрілу також було пошкоджено вікна спортивного залу та двоповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Крім того, додається, що зранку зі ствольної артилерії було здійснено обстріл з 20 "приходів" Середино- Будської громади. Інформація щодо наслідків уточнюється.