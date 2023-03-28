Російська армія скинула на Сумщині авіабомбу: зруйновано гараж та пошкоджено будинки, постраждала людина
У вівторок, 28 березня, російська армія скинула на Білопілля на Сумщині авіабомбу: зруйновано гараж та пошкоджено будинки, постраждала людина
Про це повідомили в telegram-каналі керівника Офісу Президента України.
"Росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок", - йдеться у дописі.
Також зазначається, що внаслідок удару постраждала 1 людина.
У telegram-каналі Сумської ОВА зазначається, що внаслідок обстрілу також було пошкоджено вікна спортивного залу та двоповерхового багатоквартирного житлового будинку.
Крім того, додається, що зранку зі ствольної артилерії було здійснено обстріл з 20 "приходів" Середино- Будської громади. Інформація щодо наслідків уточнюється.
- Удень 26 березня війська Росії гатили по прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської області. Ворог вів вогонь з мінометів і артилерії.
- 27 березня російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів і ствольної артилерії. Обійшлося без втрат.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.92
Купівля 37.92Продаж 38.7
-
EUR
Купівля 40.39Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе