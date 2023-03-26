Російська армія за день щонайменше чотири рази обстріляла Чернігівщину та Сумщину
Удень 26 березня війська Росії гатили по прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської області. Ворог вів вогонь з мінометів і артилерії
Про це інформує Оперативне командування "Північ".
Станом на 20:00 зафіксовано два обстріли російськими військами прикордоння Чернігівщини.
"З 14:40 до 15:00 зафіксовано 3 приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Карповичі", - пише пресслужба.
Унаслідок влучань російських снарядів пошкоджена приватна домівка.
Повідомляється, що ще вісім обстрілів зафіксовано з 17:25 до 17:55 неподалік села Блешня у Семенівській міській громаді Чернігівської області. Також ймовірно, з міномета 120 мм.
Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.
Також Сумська ОВА пише, що Російська Федерація обстріляла дві територіальні громади області.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 2 громад Сумської області: Есманської та Білопільської", - написала пресслужба.
Загалом зафіксовано вісім прильотів з різних видів зброї - артилерії та гранатомету.
Есманську громаду рашисти обстріляли один раз зі ствольної артилерії. Сім пострілів з автоматичного гранатомета зафіксовано в Білопільській громаді.
- 21 березня російські окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей із САУ, мінометів і ствольної артилерії.
- 23 березня російська армія двічі гатила по прикордонню Сумської та Чернігівської областей, унаслідок влучань ніхто не постраждав.
- 24 березня, росіяни обстріляли селище Городище Чернігівської області, убивши мирного жителя.
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