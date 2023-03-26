Про це інформує Оперативне командування "Північ".

Станом на 20:00 зафіксовано два обстріли російськими військами прикордоння Чернігівщини.

"З 14:40 до 15:00 зафіксовано 3 приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Карповичі", - пише пресслужба.

Унаслідок влучань російських снарядів пошкоджена приватна домівка.

Повідомляється, що ще вісім обстрілів зафіксовано з 17:25 до 17:55 неподалік села Блешня у Семенівській міській громаді Чернігівської області. Також ймовірно, з міномета 120 мм.

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Також Сумська ОВА пише, що Російська Федерація обстріляла дві територіальні громади області.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 2 громад Сумської області: Есманської та Білопільської", - написала пресслужба.

Загалом зафіксовано вісім прильотів з різних видів зброї - артилерії та гранатомету.

Есманську громаду рашисти обстріляли один раз зі ствольної артилерії. Сім пострілів з автоматичного гранатомета зафіксовано в Білопільській громаді.