Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Внаслідок атаки окупантів вчергове постраждала Новоданилівка, Малинівка, Кам’янське, Новояківлівка та ще 16 сіл, у тому числі незламні міста Оріхів і Гуляйполе" - написав Малашко.

Посадовець зазначив, що 18 квітня громади на лінії зіткнення зазнали від РФ 4 авіаційних удари, 1 з БПЛА, 3 з РСЗВ та 93 артилерійських обстріли.

Окрім того, надійшло 21 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури військовими Росії.