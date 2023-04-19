Російська армія за добу обстріляла 20 населених пунктів на Запоріжжі
За добу 18 березня ворог завдав по Запоріжжю 4 авіаційних удари, 1 з БПЛА, 3 з РСЗВ та здійснив 93 артилерійських обстріли
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Внаслідок атаки окупантів вчергове постраждала Новоданилівка, Малинівка, Кам’янське, Новояківлівка та ще 16 сіл, у тому числі незламні міста Оріхів і Гуляйполе" - написав Малашко.
Посадовець зазначив, що 18 квітня громади на лінії зіткнення зазнали від РФ 4 авіаційних удари, 1 з БПЛА, 3 з РСЗВ та 93 артилерійських обстріли.
Окрім того, надійшло 21 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури військовими Росії.
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