Про це він сказав під час відеозвернення до українців.

"Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої Росії", - наголосив він.

Президент наголосив, що ракетні удари напередодні нового року були спрямовані саме проти мирного населення України. Тому держава-терорист не отримає прощення.

"А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює, – не отримають помилування. М'яко кажучи. Ракети проти народу. Саме проти народу. Це зробили нелюди, і нелюди програють. Ми це з вами знаємо. Терористам цього не змінити", - додав він.

Також Зеленський подякував енергетикам та усім, хто захищає Україну від росіян і закликав не ігнорувати сирени.

Крім того, Зеленський подякував союзникам нашої держави, які надали системи протиповітряної оборони. Разом з тим, він наголосив, що у 2023 році Україна отримає системи ППО Patriot.

"Я дякую всім партнерам, хто допоміг з ППО. IRIS-T, Crotale, NASAMS, Hawk. ПЗРК "Перун", Mistral тощо. Наступного року будуть Patriot. Цього року багато зробили С-300, які ми також отримали.

Кожна з цих систем – це протидія терору, це те, що доводить силу нормальних людей і безплідність терористів. Зброя проти терору – це засіб миру", - підкреслив Зеленський.

31 грудня РФ випустила по Україні понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, внаслідок якого було поранено семеро людей. Також постраждав Миколаїв: спалахнула пожежа, шестеро людей поранено, пошкоджено житлові будинки

Під час повітряної тривоги 31 грудня в трьох районах Києва пролунали вибухи: пошкоджено декілька цивільних об'єктів, одна людина загинула, 20 людей зазнали поранень.

Також російські загарбники обстріляли Миколаїв, унаслідок чого шестеро людей зазнали поранень і зайнялася пожежа.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb