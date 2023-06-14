Російська компанія "Чорноморнафтогаз" розробляє план евакуації співробітників з Криму, - ГУР
Російська компанія "Чорноморнафтогаз", яка базується в тимчасово окупованому Криму, активно розробляє плани евакуації співробітників та їхніх родичів з півострова
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"ГУР інформує, що російська компанія «Чорноморнафтогаз», що базується в Криму, активно розробляє плани евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з півострова Крим", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що цю та іншу важливу інформацію розвідка щодня продовжує отримувати від мешканців, які залишаються на тимчасово-окупованих територіях України.
"Саме завдяки вам вдається не тільки знищувати ворога, а й рятувати життя наших воїнів та цивільних мешканців. Саме ваш вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року!" - зазначає ГУР.
Також ГУР просить і надалі повідомляти про розташування російських сил і засобів:
- пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ
- складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів
- точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки
- місць розміщення РЕР та РЕБ-засобів (характерна ознака - антени та локатори)
- штабів та пунктів управління окупаційними військами
- місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).
"Пишіть активніше, повернення Криму під контроль України неминуче. Чим буде більше інформації - тим швидше настане звільнення", - додали в розвідці.
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