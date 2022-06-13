Про це Казанський написав у facebook.

За його словами, логотип компанії "Вкусно и точка", яка тепер працює в Росії замість McDonald's,було вкрадено у португальської компанії Matosmix, яка займається виробництвом кормів для тварин.

"Кормів. Для. Тварини. Так, це не жарт. Ось її сайт: https://www.matosmix.pt. Давно кажу, що жодна антиросійська пропаганда не потрібна. Вони чудово справляються самі, без сторонньої допомоги", - написав Казанський.

16 травня американська мережа швидкого харчування McDonald's заявила, що остаточно залишає російських ринок.

12 червня у Росії на зміну McDonald's відкрили мережу ресторанів швидкого харчування "Вкусно и точка".

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