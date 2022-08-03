Російська система управління та забезпечення на правому березі Херсонщини зруйнована, - військовий експерт Коваленко

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Складається таке враження, що вони намагаються саме на правому березі Херсонської області сконцентрувати майже весь свій потенціал десантних військ, які присутні в Україні. Треба зауважити, що вони використовують ресурс 35-ої загальновійськової армії, хоча це використання сумнівне, бо вона в більшості сконцентрована на лівому березі області. Виникає питання - як вони забезпечать технічне перекидання бронетанкових підрозділів, забезпечення боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами цієї групи військ, яка набирає рекордні показники в цьому районі", - зазначив він.

Коваленко зазначив, що цю групу військ немає чим забезпечувати.

"В них на правобережжі Херсонської області цілком зруйнована система управління та система забезпечення. Майже всі склади на цій території туляться майже до берега Дніпра. Росіяни намагаються унеможливлювати використання HIMARS по цих об'єктах, хоча це неможливо. До найближчих позицій ЗСУ 20-40 кілометрів, тобто HIMARS здатен знищувати ці об'єкти, це лише питання часу. Система забезпечення і управління там недосконала і неефективна", - підсумував експерт.