Російська співачка Чичеріна отримала підозру за погрози українцям та пропаганду війни

Про це інформує Служба безпеки України.

Повідомляється, що напередодні 2023 року Чичеріна виклала на своєму Ютуб-каналі відео, де закликала бійців Сил оборони здаватися у рашистську неволю. Вона загрожувала українським захисникам ув’язненням у російських концтаборах у Сибіру. Потім це відео було "перехоплено" пропагандистами кремля, а також розповсюджено на Телеграм-каналах терористичних організацій "Л/ДНР".

Крім того, за даними правоохоронців, після теракту РФ в Оленівці фігурантка прибула до тимчасово окупованого селища і влаштувала там концерт, під час якого закликала мешканців приєднуватися до лав загарбників.

Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ. На основі зібраних доказів Чичеріній про підозру за:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

незаконне перетинання державного кордону України;

пропаганду війни;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.