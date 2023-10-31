Російська співачка Чичеріна отримала підозру за погрози українцям та пропаганду війни
Юлія Чичеріна, російська співачка та прихильниця кремля, стала фігуранткою кримінального провадження. Її підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України, незаконному перетині кордону, пропаганді та глорифікації агресора. Їй загрожує довічне ув'язнення
Про це інформує Служба безпеки України.
Повідомляється, що напередодні 2023 року Чичеріна виклала на своєму Ютуб-каналі відео, де закликала бійців Сил оборони здаватися у рашистську неволю. Вона загрожувала українським захисникам ув’язненням у російських концтаборах у Сибіру. Потім це відео було "перехоплено" пропагандистами кремля, а також розповсюджено на Телеграм-каналах терористичних організацій "Л/ДНР".
Крім того, за даними правоохоронців, після теракту РФ в Оленівці фігурантка прибула до тимчасово окупованого селища і влаштувала там концерт, під час якого закликала мешканців приєднуватися до лав загарбників.
Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ. На основі зібраних доказів Чичеріній про підозру за:
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- незаконне перетинання державного кордону України;
- пропаганду війни;
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.
Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нагадаємо, що у березні 2022 року фігурантка незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор із місцевої мерії. Тоді їй інкримінували посягання на територіальну цілісність України та наруга над державними символами.
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