Ядерна зброя Росії — у Білорусі! Шок! Сенсація! Жах!

Пройшло кілька діб від заяви Путіна. Емоції вже мали вщухнути. Час спокійно проаналізувати що це означає.

Для України це взагалі нічого не змінює. Бо наш кордон з Росією набагато довший, ніж з РБ. І тому, коли тактично ядерну зброю привезуть до Білорусі — для нас це змінить рівно нуль.

Для України це взагалі нічого не змінює. Бо наш кордон з Росією набагато довший, ніж з РБ. І тому, коли тактично ядерну зброю привезуть до Білорусі — для нас це змінить рівно нуль

Для Литви та Польщі, які межують з РБ — це також мало що змінить. Бо російські "Іскандери", що можуть бути носіями тактичної ядерної зброї, вже розташовані у Калінінградській області. Відповідно причин для принципового збільшення рівня напруги в цих країнах немає.

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Для наших стратегічних партнерів — це чергове підтвердження, що вони все роблять правильно. Бо божевільній кремлівський карлик щодня стає все більшою проблемою для всього цивілізованого світу. Подібні провокації Кремля тільки спонукають їх довести справу до кінця — Україна має перемогти.

Для наших стратегічних партнерів — це чергове підтвердження, що вони все роблять правильно. Бо божевільній кремлівський карлик щодня стає все більшою проблемою для всього цивілізованого світу

Китай, який начебто мав би підтримувати "молодшого брата", м’яко кажучи, без ентузіазму сприйняв нову ядерну ініціативу Москви. Щобільше, саме Китай нагадав про спільну заяву країн від 5 січня 2022 про неможливість ведення ядерної війни та важливість зниження стратегічних ризиків.

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А ось нечисленні агенти та друзі Путіна, на кшталт президента Болгарії (який нічого у своїй країні не вирішує, бо парламентська республіка) — вже встигли сказати, що тепер треба припиняти постачати зброю Україні. Чекаємо ще коли висловиться такий саме номінальний президент Хорватії та інші залишки російського лобі.

Тому зберігаємо спокій. Працюємо, кожний на своїй ділянці. Віримо в ЗСУ!

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Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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