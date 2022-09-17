Російська журналістка, що писала про зруйнований у Маріуполі драмтеатр, у СІЗО порізала собі вени
Журналістка видання RusNews Марія Пономаренко, що перебувала у СІЗО у справі про "фейки" про російську армію, порізала собі вени
Про це повідомляє Медуза.
Журналістка видання RusNews Марія Пономаренко, що перебувала у СІЗО у справі про "фейки" про російську армію, порізала собі вени. Її врятували, — випливає з повідомлення RusNews.
Як пише видання, 16 вересня розглядалася апеляція на продовження арешту Пономаренко, журналістка брала участь у засіданні по відеозв'язку. Вона розповіла, що в неї діагностували істеричний розлад особистості. За словами Пономаренко, вона не отримує у СІЗО необхідної допомоги, і порізала собі вени через погіршення психічного стану.
Журналістка додала, що не менше двох місяців перебувала у камері із заклеєними вікнами, хоча у неї клаустрофобія. На початку вересня вона розбила одне з вікон, через що на тиждень її посадили до карцеру.
"Умови утримання із заклеєними вікнами я вважаю катуванням. Жодної небезпеки для суспільства я не несу. Єдиною людиною, якій я можу заподіяти шкоду у стані істерики і депресії, є я сама", - сказала у суді Пономаренко.
Її адвокат Дмитро Шитов наполягав на переведенні журналістки під домашній арешт. Однак суд залишив її у СІЗО.
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