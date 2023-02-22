Російське населення змінило ставлення до війни в Україні, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На фоні постійного процесу масової мобілізації у РФ, в Кремлі фіксують зростання недовіри щодо доцільності розпочатої повномасштабної війни проти України. Про це Центру національного спротиву стало відомо від підпілля, яке має доступ до результатів соціологічних досліджень, які проводить адміністрація Путіна", - пишуть у ЦНС.

У матеріалі йдеться, що протягом останніх місяців також знижується рейтинг і російського диктатора Володимира Путіна.

"Особливо ситуація загострилась на фоні нової масової хвилі мобілізації у РФ, яка стартувала на початку січня цього року. Той факт. що російська влада не буде зупинятися та продовжуватиме бойові дії в Україні, змушує російських пропагандистів сформувати новий концепт ідеологічної мобілізації населення РФ навколо підтримки війни. Відтак ідеологи Путіна нав’язуватимуть суспільству ідею “новой отечественной войны”, - розповіли у Центрі нацспротиву.

Запуск цієї кампанії доручили заступнику голови радбезу РФ Дмитру Медведєву. Дана ідеологічна концепція покликана мобілізувати населення, яке возвеличує "перемогу СРСР" в "Отечественной войне".