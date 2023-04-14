Російські доходи від продажу нафти за рік упали на 43%, - МЕА
Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, експорт нафти РФ у березні став найвищим з часів пандемії, але дохід знизився майже вдвічі порівняно з 2022 роком
Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МАЕ).
Щоденний російський експорт нафти в середньому становив 8,1 мільйона барелів на день у березні.
За даними МЕА це найвищий показник з квітня 2020 року, адже "стеля цін" приваблює трейдерів, готових ризикнути операціями з барелями. Дохід від експорту трохи відновився від мінімумів лютого, досягнувши 12,7 мільярда доларів, але все ще знизився на 43% порівняно з роком раніше.
Зокрема зазначається, що минулого місяця російська нафта та нафтопродукти в середньому продавалися значно нижче граничних цін: сира нафта вартувала 50,67 доларів за барель у порівнянні з максимальним лімітом у 60 доларів.
"Однак у найближчі місяці ситуація може ускладнитися, оскільки скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, включаючи Росію, призведе до зростання цін на нафту. За даними МЕА, провідний сорт московської нафти Urals у квітні становив приблизно 5 доларів від верхньої межі в 60 доларів за барель, тоді як середньозважена експортна ціна всієї нафти в країні перевищила його", - додали автори Bloomberg.
- Нагадаємо, 2 квітня країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти. Відтак світові ціни на нафту почали зростати.
- Ціни на нафту в понеділок, 10 квітня, практично не змінилися, оскільки інвестори зіставили перспективи скорочення поставок з боку виробників ОПЕК+ у травні з побоюваннями щодо послаблення глобального зростання, яке може знизити попит на пальне.
- За підсумками першого кварталу 2023 року нафтогазові доходи Росії впали на 45%, передусім внаслідок вступу в силу санкцій країн G7 щодо нафти та нафтопродуктів з РФ.
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