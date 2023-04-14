Російські доходи від продажу нафти за рік упали на 43%, - МЕА

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МАЕ).

Щоденний російський експорт нафти в середньому становив 8,1 мільйона барелів на день у березні.

За даними МЕА це найвищий показник з квітня 2020 року, адже "стеля цін" приваблює трейдерів, готових ризикнути операціями з барелями. Дохід від експорту трохи відновився від мінімумів лютого, досягнувши 12,7 мільярда доларів, але все ще знизився на 43% порівняно з роком раніше.

Зокрема зазначається, що минулого місяця російська нафта та нафтопродукти в середньому продавалися значно нижче граничних цін: сира нафта вартувала 50,67 доларів за барель у порівнянні з максимальним лімітом у 60 доларів.

"Однак у найближчі місяці ситуація може ускладнитися, оскільки скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, включаючи Росію, призведе до зростання цін на нафту. За даними МЕА, провідний сорт московської нафти Urals у квітні становив приблизно 5 доларів від верхньої межі в 60 доларів за барель, тоді як середньозважена експортна ціна всієї нафти в країні перевищила його", - додали автори Bloomberg.