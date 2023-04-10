Ціни на нафту у світі знизились: що вплинуло

Про це повідомило видання Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 5 центів до 85,07 долара за барель до 02:37 за Гринвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 80,72 долара за барель, що на 2 центи вище.

Зазначається, що обидва контракти зросли минулого тижня третій тиждень поспіль, повернувшись до рівнів, що спостерігалися останній раз у листопаді, після того, як Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники здивували інвесторів, оголосивши про нові скорочення видобутку, що розпочнуться у травні.

Додається, що група ОПЕК+, скорочуватиме в основному постачання високосірчистої нафти від виробників з Близького Сходу на чолі із Саудівською Аравією.

Після цього оголошення найбільший у світі експортер нафти підвищив ціни на нафту у травні для термінових клієнтів в Азії та США. Державний нафтовий гігант Saudi Aramco також повідомив кількох азійських клієнтів, що вони отримають повні контрактні обсяги в травні, попри скорочення видобутку.

"Ті, хто був налаштований по-ведмежому, ставлять під сумнів перспективи попиту у світлі скорочень, у той час, як ті, хто був налаштований по бугаєвому, тепер бачать ще жорсткіший ринок у другому півріччі", - сказав глава відділу досліджень сировинних товарів. ING Уоррен Паттерсон.

"Я належу до останнього табору і все ще бачу, як ціни зростають протягом року", - додав він.

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Окремо інвестори спостерігають за переговорами між Іраком і Курдистаном про відновлення експорту північної нафти, що може принести на світовий ринок більше високосірчистої нафти.

Згідно зі звітом Baker Hughes Co, опублікованим у четвер, кількість нафтових бурових установок у США скоротилася на дві до 590 минулого тижня, а газових - на дві до 158, що є ознакою того, що видобуток у США не зростатиме найближчим часом. термін.

На світових фінансових ринках звіт про інфляцію в США, що ретельно відстежується, який буде опублікований цього тижня, може допомогти інвесторам оцінити короткострокову траєкторію відсоткових ставок.

Аналітики вважають, що, попри очікування, що Федеральна резервна система може уповільнити підвищення ставок через нещодавню банківську кризу, вартість запозичень все ще може зрости, якщо інфляція залишиться високою.

ING очікує, що цикл підвищення ставок незабаром закінчиться ще одним підвищенням у травні, тоді як відсоткові ставки можуть впасти до кінця року, сказав Паттерсон.

"Ринок, ймовірно, більше турбує зростаюча ймовірність жорсткої посадки", - додав він.

Також зазначається, що різке підвищення процентних ставок призвело до зростання курсу долара США, внаслідок чого товари, номіновані в доларах, такі як нафта, стали дорожчими для інвесторів, які володіють іншими валютами.