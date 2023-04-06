Світові ціни на нафту впали: у чому причина
У четвер, 6 квітня, ціни на нафту у світ впали, оскільки слабкі економічні дані США викликали побоювання щодо потенційної глобальної рецесії та скорочення попиту
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,9 до 84,25 доларів за барель на 03:44 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,9% до 79,88 доларів за барель.
Зазначається, цього тижня Brent та WTI зросли більш ніж на 5,5%, дорожчаючи три тижні поспіль після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію (група, ОПЕК+), пообіцяли скоротити видобуток.
"Зростання цін на сиру нафту призупинилося, оскільки він зустрівся із зустрічним фактором, викликаним слабкими економічними даними. Це компенсувало більш позитивні фундаментальні показники", - йдеться у звіті ANZ Research.
Сектор послуг США сповільнився у березні більше, ніж очікувалося, оскільки попит знизився, а показник цін, що сплачуються підприємствами сфери послуг, упав до найнижчого рівня майже за три роки, що дало Федеральній резервній системі імпульс боротьби з інфляцією.
Тим часом кількість вакансій у США у лютому впала до найнижчого рівня майже за два роки, що вказує на охолодження ринку праці. Низка м'яких економічних даних зіпсувало настрої учасників ринку, розпалюючи побоювання щодо рецесії та спонукаючи інвесторів застосовувати стратегії уникнення ризику.
Індекс долара США зміцнився у четвер, відскочивши від нещодавнього двомісячного мінімуму. Зміцнення долара може знизити попит на нафту, оскільки сира нафта стає дорожчою для власників інших валют.
"Уповільнення економічних перспектив США чинить тиск на зростання цін на нафту в США, проте ми, як і раніше, очікуємо подальшого зростання цін на нафту до кінця кварталу", - пишуть аналітики.
Підтримуючи ринок, Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти у світі, підвищила ціни на свою флагманську нафту для азіатських покупців третій місяць поспіль.
"Це вказує на подальше зростання попиту у регіоні", - йдеться у повідомленні.
- 2 квітня стало відомо, що організація країн-експортерів нафти добровільно скорочує видобуток нафти на близько 1,15 млн барелів на добу.
- У понеділок, 3 квітня, ціни на нафту почали зростати після того, як низка країн альянсу ОПЕК+, включаючи РФ і Саудівську Аравію, оголосили про додаткове скорочення видобутку. 4 квітня нафта продовжувала рости у ціні.
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