Російські гелікоптери почали атакувати здалеку, бо бояться української ППО

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо Свобода.

"На даному етапі ми їх знищуємо ракетними ударами. Ворог зараз не залітає в зону дії нашої ППО. Тому що досить професійно наші воїни навчилися їх збивати. Тому ворог б’є здалеку", - сказав він.

Речник також додав, що ефективність російських вертольотів на великій дальності набагато нижча, ніж якби вони підлітали ближче. Проте вони просто бояться українських ракет.