Російські гелікоптери почали атакувати здалеку, бо бояться української ППО
Російські військові використовують розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 здалеку й не залітають у межі дії української протиповітряної оборони
Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо Свобода.
"На даному етапі ми їх знищуємо ракетними ударами. Ворог зараз не залітає в зону дії нашої ППО. Тому що досить професійно наші воїни навчилися їх збивати. Тому ворог б’є здалеку", - сказав він.
Речник також додав, що ефективність російських вертольотів на великій дальності набагато нижча, ніж якби вони підлітали ближче. Проте вони просто бояться українських ракет.
- Нагадаємо, що за даними Генштабу, українські військові за час повномасштабного вторгнення знищили 324 гелікоптери та 320 літаків.
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