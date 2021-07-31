Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Хакери з Росії з травня до грудня 2020 року отримали доступ до електронної пошти прокурорів в багатьох штатах. Було зламано пошту в 27 прокуратурах. Атак зазнали підрозділи в штатах Вермонт, Джорджія, Каліфорнія, Канзас, Меріленд, Монтана, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Пенсильванія, Північна Кароліна, Техас, Флорида, а також в окрузі Колумбія.

Зазначається, що хакери досі можуть мати доступ до акаунтів, зламаних з 7 травня до 27 грудня 2020 року. Серед отриманих росіянами даних - всі відправлені, вхідні та збережені електронні листи, а також вкладення.

Найбільше постраждали офіси прокурорів Нью-Йорка: хакери отримали доступ до 80% облікових записів співробітників прокуратури в чотирьох відділеннях штату.

Нагадаємо, 24 липня засудженого у США за спробу організувати кібератаку на компанію Tesla хакера Єгора Крючкова депортували до Росії.

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