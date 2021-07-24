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США депортували до Росії хакера, засудженого за організацію атаки на Tesla

24 липня, 2021 субота
07:17
Світ Російські хакери

Засудженого у США за спробу організувати кібератаку на компанію Tesla хакера Єгора Крючкова депортували до Росії

Про це повідомляють російські ЗМІ.  

Міграційна та митна служба США поінформувала, що Єгора Крючкова 21 липня було депортовано до Росії. Хакер визнав себе винним в спробі організувати кібератаку на комп'ютерну мережу компанії Tesla.

Влітку 2020 року 27-річний Єгор Крючков зі спільниками намагався підкупити співробітника компанії Tesla за $1 млн, щоб той встановив шкідливе програмне забезпечення. Воно повинно було надати Крючкову доступ до системи, щоб потім, погрожуючи публікацією даних, вимагати у компанії гроші. 22 серпня його затримали в Лос-Анджелесі. Суд засудив його до 10 місяців утримання під вартою та депортації зі США.

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