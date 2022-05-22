Про це інформує в телеграмі голова Одеської ОВА Сергій Братчук.

"В орду морпіхів рашисти записують корабельних коків та начальників гальюнів з інших суден і підрозділів РФ – не вистачає особового складу", – розповів Братчук.

Також очільник області звітував про ніч 21-22 травня: на Одещині було спокійно.

20 травня російські військовослужбовці завдали удари по Одещині чотирма ракетами. Три ракети вдарили по одному з районів Одеської області вдень, ще один удар відбувся по об'єкту інфраструктури ввечері.

Окупанти поцілили в пляжну вбиральню, коли випустили ракети по Одещині.

16 травня, окупанти завдали ракетного удару по об'єкту туристичної інфраструктури в Одеській області та поранили трьох дорослих та маленьку дитину.

Того ж дня окупанти випустили у бік міста Одеса крилату ракету типу "Х". Підрозділи повітряного командування "Південь" збили крилату ракету.

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