English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російські морпіхи відчувають нестачу особового складу, - голова Одеської ОВА

Російські морпіхи відчувають нестачу особового складу, - голова Одеської ОВА

22 травня, 2022 неділя
08:22
війна з Росією Траса Київ - Одеса

Сергій Братчук, очільник Одещини, заявив, що Росії не вистачає особового складу, в морську піхоту вже записують навіть корабельних коків

Про це інформує в телеграмі голова Одеської ОВА Сергій Братчук.

"В орду морпіхів рашисти записують корабельних коків та начальників гальюнів з інших суден і підрозділів РФ – не вистачає особового складу", – розповів Братчук.

Також очільник області звітував про ніч 21-22 травня: на Одещині було спокійно.

  • 20 травня російські військовослужбовці завдали удари по Одещині чотирма ракетами. Три ракети вдарили по одному з районів Одеської області вдень, ще один удар відбувся по об'єкту інфраструктури ввечері.
  • Окупанти поцілили в пляжну вбиральню, коли випустили ракети по Одещині.
  •  16 травня, окупанти завдали ракетного удару по об'єкту туристичної інфраструктури в Одеській області та поранили трьох дорослих та маленьку дитину.
  • Того ж дня окупанти випустили у бік міста Одеса крилату ракету типу "Х". Підрозділи повітряного командування "Південь" збили крилату ракету.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Одещина
російські військові
морська піхота
російські війська
морпіхи
новини Одещини
Читайте також:
окупанти
19 травня, 2022 четвер
"Ходимо без спорядження, чеченці називають м'ясом": мобілізовані окупантами жителі ОРДО хочуть піти з позицій, – перехоплення
Харків
20 травня, 2022 п'ятниця
РФ завдала ракетний удар по Харкову. У місті пожежа
Сергій Шойгу
20 травня, 2022 п'ятниця
Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: Шойгу обіцяє розгорнути 12 військових частин та підрозділів біля кордонів
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.24
  • EUR
    Купівля 32.93
    Продаж 33.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
22 травня
09:56
Сєвєродонецьк, обстріли
Найближчими днями РФ кине усі сили на оточення та захоплення Сєвєродонецька, - ISW
09:37
Литва прапор
Литва припиняє імпорт газу, нафти та електрики РФ
09:35
Кім Чен Ин
У КНДР відреагували на пропозицію США про допомогу в боротьбі з COVID-19, - Reuters
09:19
діти-переселенці
В Україні понад 662 дитини постраждали від повномасштабного вторгнення РФ
08:58
Сєвєвродонецьк, обстріли
Росіяни намагалися увірватися до Сєвєродонецька з чотирьох напрямків, але були відкинуті на попередні позиції
08:38
Запоріжжя, ракета, ППО, обстріл, руйнування
На Запоріжжі ворожі ракети влучили в цивільну інфраструктуру, є постраждалі
08:35
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган назвав Столтенбергу умови, за яких Туреччина розблокує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
07:51
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
07:31
знищена техніка окупантів
На Донеччині та Луганщині відбито дев’ять атак російських окупантів, ворог зазнав збитків у техніці, – Генштаб ЗСУ
06:56
Бійці 59-ї мотопіхотної бригади показали знищення російської БМП
06:37
світло
Через бойові дії в Україні без світла залишаються 675 населених пунктів
05:47
свічка
На війні загинув вихованець львівських "Карпат"
05:12
геноцид рф вбивство
У Донецькій області РФ вбила ще 7 мирних жителів
04:42
Інфографіка
Укрзалізниця, Львівський вокзал
Укрзалізниця призначила на 22 травня один додатковий евакуаційний потяг
04:34
Анатолій Тимощук і Надія Навроцька
Тимощук звик жити розкішно, а якщо скаже про війну, то потрібно буде одразу виїжджати з Росії, - Ребров
03:47
Анджей Дуда
Президент Польщі Дуда перебуває в Україні, виступить перед Радою
03:33
море військовий корабель
У Чорному морі маневрують 6 російських кораблів та 2 носія ракет, - ОК "Південь"
02:41
черга на блокпості у Василівці на Запоріжжі
На Півдні росіяни вимагають $1000 в українців, які хочуть евакуюватись з окупованої території
02:23
Кіліан Мбаппе
Трансферна сага завершена: Мбаппе підписав новий контракт з ПСЖ
02:13
ТОС-1А "Солнцепек"
Українська авіація 21 травня знищила щонайменше 12 одиниць військової техніки, серед них два "Солнцепека"
01:50
"Аталанта" – "Олімпіакос", Ліга Європи
"Аталанта" українця Малиновського не зіграє наступного сезону в єврокубках
01:22
евакуація окупант
На Запоріжжі партизани знищили артилерійські системи РФ, окупанти бояться і перевіряють навіть громадський транспорт
01:10
Окупанти, Мелітополь
У Мелітополі скаржаться на росіян: постійно порушують ПДР і "розважаються" на дорогах
00:58
аптека
На Запоріжжі окупанти обікрали аптеку та проанонсували відкриття своєї "першої муніципальної"
00:39
ОТУ "Схід" 21 травня вбили 28 окупантів, знищили 1 БМП і артилерійську систему
00:14
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 травня
00:02
Зеленський
Кожен і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні України, - Зеленський
2022, субота
21 травня
23:49
Росіяни обстрілюють Миколаїв касетними снарядами, - мер
23:44
Зеленський
Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб знищити Україну, але колосальні витрати на війну їм не допоможуть, - Зеленський
23:20
Спричинена російським артобстрілом пожежа на ринку. Салтівка, Харків
Харків та Люблін уклали угоду про партнерство і співпрацю, в ній згадується і відбудова міста
22:57
У Північній Ірландії відбулась акція протесту з вимогою збільшити роль ірландської мови
22:37
Кирило та Онуфрій
УПЦ МП збирається унезалежнитись від РПЦ. Онуфрій особисто ображений на Кирила, - ЗМІ
22:35
В Україні ліквідували племінника заступника Шойгу, - росЗМІ
22:28
Ексклюзив
Павло Клімкін
Захід повинен змусити Путіна відступити, щоб уникнути продовольчої кризи у світі, - Клімкін
22:16
Тбілісі
87% грузинів вважають, що війна в Україні є їхньою війною, - опозиційна депутатка Деканоїдзе
22:07
На фото презентація стрічки "Памфір" у Каннах
У Каннах відбулась прем'єра української стрічки "Памфір"
21:52
Матеуш Моравецький
Моравецький закликав розмістити у Польщі постійні бази НАТО
21:41
На фото працівник Суспільного, якого викрали окупанти
Окупанти відпустили викраденого співробітника Суспільного Олексія Воронцова
21:35
МЗС РФ
РФ заборонила в'їзд п'ятьом померлим американцям, зокрема сенатору Маккейну
21:17
Обстріляні будинки в Бахмуті
Мер Бахмута спростував інформацію, що місто закриють за 72 години
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV