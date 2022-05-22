Російські морпіхи відчувають нестачу особового складу, - голова Одеської ОВА
Сергій Братчук, очільник Одещини, заявив, що Росії не вистачає особового складу, в морську піхоту вже записують навіть корабельних коків
Про це інформує в телеграмі голова Одеської ОВА Сергій Братчук.
"В орду морпіхів рашисти записують корабельних коків та начальників гальюнів з інших суден і підрозділів РФ – не вистачає особового складу", – розповів Братчук.
Також очільник області звітував про ніч 21-22 травня: на Одещині було спокійно.
- 20 травня російські військовослужбовці завдали удари по Одещині чотирма ракетами. Три ракети вдарили по одному з районів Одеської області вдень, ще один удар відбувся по об'єкту інфраструктури ввечері.
- Окупанти поцілили в пляжну вбиральню, коли випустили ракети по Одещині.
- 16 травня, окупанти завдали ракетного удару по об'єкту туристичної інфраструктури в Одеській області та поранили трьох дорослих та маленьку дитину.
- Того ж дня окупанти випустили у бік міста Одеса крилату ракету типу "Х". Підрозділи повітряного командування "Південь" збили крилату ракету.
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