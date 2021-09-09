Російські найманці обстріляли позиції ООС на Луганщині, шість українських військових отримали травмування

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Як зазначається, увечері, 8 вересня, збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у районі населеного пункту Кряківка.

У відповідь українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.



Після обстрілу шестеро захисників було обстежено лікарями військово-медичного госпіталю та встановлено попередній діагноз – акубаротравма. Для детального обстеження та встановлення кінцевого діагнозу військовослужбовців, які отримали травми – направлено до ВМКЦ Північного регіону Харкова.

Стан здоров’я захисників – задовільний.



Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.



Довідка: Акубаротравма - це пошкодження внутрішнього вуха, отримане від надлишкового тиску і потужної звукової хвилі. Призводить до порушення слуху.

Нагадаємо, російські війська обстріляли позиції ЗСУ в смузі відповідальності ОТУ "Схід", поранено одного українського військового.

Російські найманці стріляли у районі станції Скотувата Донецької залізниці. Снаряди падали на відстані 2 км від станції. Рух потягів обмежили.

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