Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці.

"Херсонщина. Місцеві повідомляють, що орки навезли понад 100 одиниць техніки до Каховської ГЕС. Збираються щебенем засипати шлюз. Інженерне рішення так собі, але хай звозять – HIMARS напоготові", - пише Хлань.

У Херсонській області сьогодні, 14 вересня, українська артилерія вдарила по Каховському мосту та понтонній переправі в районі Антонівського у Херсоні.

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