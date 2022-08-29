Російські пропагандисти пророкують Британії голод, маніпулюючи статтями західних ЗМІ, — Центр при РНБО

Про це пише Центр протидії дезінформації при РНБО.

Як розповіли в Центрі протидії дезінформації, росіяни посилаються на публікації у виданнях The Time та The Telegraph і кажуть, що автори статей звинувачують у всіх проблемах українців. Так, якщо вірити російським ЗМІ, Велика Британія припинить надавати допомогу Україні уже цьогоріч.

Однак ЦПД спростовує цю інформацію. Насправді в матеріалах цих західних видань пишуть про те, що ще за часів пандемії перед Британією постали великі проблеми, і про те, як їх доведеться вирішувати новому прем'єр-міністру.

Поширення такої дезінформації пов'язане із посиленням шантажу Росії щодо енергоносіїв напередодні опалювального сезону. У такий спосіб РФ хоче дискредитувати Україну, переклавши на неї всю відповідальність, і показати, що світ нібито стомився від війни,ж - наголосили в ЦПД.

27 серпня росіяни запустили нову порцію фейків. Серед них такі, що стверджують нібито більшість населення Донбасу, Херсонської та Запорізької областей хочуть увійти до складу РФ.

28 серпня виявилося, що українські спецслужби використали гіпноз, щоб завербувати в свої ряди пенсіонерку Олену.