Російські пропагандисти пророкують Британії голод, маніпулюючи статтями західних ЗМІ, — Центр при РНБО
Пропаганда Кремля маніпулює матеріалами західних ЗМІ та пророкує Великій Британії холодну зиму та голод
Про це пише Центр протидії дезінформації при РНБО.
Як розповіли в Центрі протидії дезінформації, росіяни посилаються на публікації у виданнях The Time та The Telegraph і кажуть, що автори статей звинувачують у всіх проблемах українців. Так, якщо вірити російським ЗМІ, Велика Британія припинить надавати допомогу Україні уже цьогоріч.
Однак ЦПД спростовує цю інформацію. Насправді в матеріалах цих західних видань пишуть про те, що ще за часів пандемії перед Британією постали великі проблеми, і про те, як їх доведеться вирішувати новому прем'єр-міністру.
Поширення такої дезінформації пов'язане із посиленням шантажу Росії щодо енергоносіїв напередодні опалювального сезону. У такий спосіб РФ хоче дискредитувати Україну, переклавши на неї всю відповідальність, і показати, що світ нібито стомився від війни,ж - наголосили в ЦПД.
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