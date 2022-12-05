Про це написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Коментуючи падіння російської ракети в Молдові, дипломат зазначив: "Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн".

За словами Ніколенка, сучасні системи ППО та ПРО дозволять зберегти життя багаьох людей і захистити інфраструктуру.

"Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ", - написав речник МЗС.

Росія 5 грудня масовано обстріляла Україну ракетами, в Укренерго підтвердили влучання російських ракет в енергетичні об'єкти.

Під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета.

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