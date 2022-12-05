Україна має якнайшвидше отримати сучасну ППО, - МЗС про падіння ракети в Молдові під час атаки з боку РФ
МЗС закликало міжнародних партнерів надати Україні більше систем протиповітряної та протиракетної оборони
Про це написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.
Коментуючи падіння російської ракети в Молдові, дипломат зазначив: "Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн".
За словами Ніколенка, сучасні системи ППО та ПРО дозволять зберегти життя багаьох людей і захистити інфраструктуру.
"Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ", - написав речник МЗС.
- Росія 5 грудня масовано обстріляла Україну ракетами, в Укренерго підтвердили влучання російських ракет в енергетичні об'єкти.
- Під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета.
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