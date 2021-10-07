Російські спецслужби намагалися перешкодити евакуації українців з Афганістану, - Міноборони
Спецслужби Російської Федерації намагалися перешкодити евакуації українців з Афганістану
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в соціальній мережі Facebook.
"Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати в Росію в обмін на заяви, що Україна кинула їх на вірну загибель", - повідомив співробітник військової розвідки України.
Зазначається, що за наказом спецслужб російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію.
Так, вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде, і що держава залишила своїх громадян напризволяще.
- 23 вересня у аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з людьми, які були евакуйовані з столиці Афганістану - Кабулу.
- Міністерству закордонних справ України відомо про ще близько 100 українців на території Афганістану, які хочуть покинути країну.
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