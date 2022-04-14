Російські спецслужби вербують українців, застосовуючи тортури, шантаж або підкуп, – СБУ
Контррозвідка СБУ протидіє численним спробам вербування громадян України ворожими спецслужбами, які в умовах війни намагаються використовувати українців для збору розвідданих та організації диверсій
Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.
Для залучення до злочинної діяльності громадян України спецслужби РФ використовують різноманітні прийоми і засоби: погрози життю та здоров’ю, тортури та шантаж, банальний підкуп, або ж поступове втягування у співпрацю "втемну".
"Останній спосіб – особливо поширений для пошуку потенційних зрадників серед жителів умовно мирних областей", – зазначають в СБУ.
У такому випадку перший контакт із російським "рекрутером" може відбуватися у соціальній мережі або під час телефонної розмови. Вербувальник зазвичай видає себе за іншу особу, навіть може створювати враження справжнього патріота, який вільно спілкується українською мовою та доволі непогано обізнаний з українською культурою і традиціями.
У СБУ наголошують, що непідготовленій людині важко розпізнати в новому знайомому співробітника спецслужби, адже вербувальники – досвідчені маніпулятори. Вони намагаються зіграти на людських почуттях та слабкостях. Спочатку схиляють співрозмовників до надання безневинних послуг, а потім поступово їх вербують і підбурюють до деструктивних та злочинних дій.
"Співпраця з ворожими спецслужбами є злочином проти національної безпеки. В умовах воєнного стану державна зрада карається позбавленням волі на строк до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацію майна. Водночас, якщо громадянин не виконував злочинного завдання проти України і добровільно повідомив владу про свій зв'язок з ворогом, то він звільняється від кримінальної відповідальності", – додають у повідомленні.
- Естонська розвідка повідомляє, що РФ завершує підготовку до наступу на Схід та блокує перекидання українських підрозділів.
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