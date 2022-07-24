Про це йдеться в телеграмі Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

"До російської військової агресії проти України залучені льотчики та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони країни-окупанта", - зауважили у відомстві.

Екіпажі літаків Ан-124-100 й Іл-76 МД неодноразово перевозили росіян, їхнє озброєння й техніку для війни проти України. У соцмережах і приватних розмовах пілоти висловлюють незадоволення своєю участю в бойових діях. Також росіяни скаржаться на неможливість для себе та своїх сімей виїхати за кордон і обговорюють притягнення до відповідальності й покарання за воєнні злочини проти України.

"Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців - працівників підприємства “Государственная авиакомпания "224 лётный отряд" (місце дислокації аеродром Мігалово) та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - наголосили в ГУР.

22 липня українська розвідка перехопила розмову російського окупанта, у якій він скаржився на великі втрати у своєму підрозділі.

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