Російські цивільні авіатори теж воюють із Україною: оприлюднено список
Українська розвідка оприлюднила список працівників державної російської авіакомпанії, котрі воюють проти України
Про це йдеться в телеграмі Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.
"До російської військової агресії проти України залучені льотчики та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони країни-окупанта", - зауважили у відомстві.
Екіпажі літаків Ан-124-100 й Іл-76 МД неодноразово перевозили росіян, їхнє озброєння й техніку для війни проти України. У соцмережах і приватних розмовах пілоти висловлюють незадоволення своєю участю в бойових діях. Також росіяни скаржаться на неможливість для себе та своїх сімей виїхати за кордон і обговорюють притягнення до відповідальності й покарання за воєнні злочини проти України.
"Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців - працівників підприємства “Государственная авиакомпания "224 лётный отряд" (місце дислокації аеродром Мігалово) та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - наголосили в ГУР.
- 22 липня українська розвідка перехопила розмову російського окупанта, у якій він скаржився на великі втрати у своєму підрозділі.
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