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Російські цивільні авіатори теж воюють із Україною: оприлюднено список

24 липня, 2022 неділя
13:24
війна з Росією збитий російський літак

Українська розвідка оприлюднила список працівників державної російської авіакомпанії, котрі воюють проти України

Про це йдеться в телеграмі Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

"До російської військової агресії проти України залучені льотчики та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони країни-окупанта", - зауважили у відомстві.

Екіпажі літаків Ан-124-100 й Іл-76 МД неодноразово перевозили росіян, їхнє озброєння й техніку для війни проти України. У соцмережах і приватних розмовах пілоти висловлюють незадоволення своєю участю в бойових діях. Також росіяни скаржаться на неможливість для себе та своїх сімей виїхати за кордон і обговорюють притягнення до відповідальності й покарання за воєнні злочини проти України.

"Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців - працівників підприємства “Государственная авиакомпания "224 лётный отряд" (місце дислокації аеродром Мігалово) та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - наголосили в ГУР.

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