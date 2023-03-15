Про це інформує Марганецька міська рада.

"Рашистські нелюди обстріляли в Марганці мирне населення. В одному з дворів снаряд влучив у дитячий майданчик", – пише пресслужба.

Повідомляється, що два мирних жителі загинули.

Очільник ОВА Сергій Лисак уточнює, загиблі двоє жінок – 62 та 57 років.

Попередньо, поранено чотирьох жінок та одного чоловіка.

Також пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові домівки та господарчі споруди.

В одному з будинків зайнялася пожежа, на місці працюють рятувальники.

Крім того, перебиті лінії електромережі та газогони.