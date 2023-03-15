Російські війська обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: дві людини загинуло, 5 поранено
Удень 15 березня російська армія гатила по місту Марганець Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів дві людини загинуло та п'ять поранено
Про це інформує Марганецька міська рада.
"Рашистські нелюди обстріляли в Марганці мирне населення. В одному з дворів снаряд влучив у дитячий майданчик", – пише пресслужба.
Повідомляється, що два мирних жителі загинули.
Очільник ОВА Сергій Лисак уточнює, загиблі двоє жінок – 62 та 57 років.
Попередньо, поранено чотирьох жінок та одного чоловіка.
Також пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові домівки та господарчі споруди.
В одному з будинків зайнялася пожежа, на місці працюють рятувальники.
Крім того, перебиті лінії електромережі та газогони.
- У ніч на 9 березня РФ надалі з артилерії обстрілювала Дніпропетровщину: 40 снарядів атакували Нікополь та Червоногригорівську громаду; загинув чоловік, жінка та хлопець дістали поранення.
- У ніч на 10 березня російська армія гатила по Нікопольщині: обійшлося без жертв, проте є пошкодження.
- 10 березня, внаслідок російського обстрілу на Нікопольщині загинули двоє чоловіків.
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