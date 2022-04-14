Російські війська обстріляли Велику Писарівку на Сумщині, - голова ОДА
Російські війська здійснили артилерійські та мінометні обстріли Великої Писарівки на Сумщині
Про це повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький на Telegram-каналі та під час телемарафону.
За попередніми даними, 14 квітня відбулися обстріли прикордонних населених пунктів Сумської області. Росіяни обстрілювали міста з артилерії та мінометів.
"Були скинуті 120-мм міни, є пошкоджені приватні будинки. Одна міна зруйнувала приватний будинок, прямо залетіла в хату до людей", - коментує Живицький.
За його словами, за останні 10 днів це перша серйозна провокація РФ, коли прикордонні населені пункти були обстріляні з території Росії.
- Нагадаємо, що напередодні росіяни обстріляли Кремінну, пошкодили будинки та поранили двох людей
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