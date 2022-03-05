Російські війська залишаються в Енергодарі та контролюють АЕС, - мер міста

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.



"На жаль інформація про те, що російські війська повністю полишили Енергодар, не відповідає дійсності. Зараз вони контролюють периметр міста та знаходяться на АЕС. Міська влада в існуючих обставинах організовує правопорядок, життєзабезпечення та господарчу діяльність всіх служб Енергодара", - йдеться у заяві Орлова.



Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

4 березня в Енергодарі не було чужинців і обстрілів, а на ЗАЕС радіаційний фон був у нормі, однак мешканців закликали менше перебувати на вулиці.

5 березня у мережі з'явились світлини Запорізької АЕС в Енергодарі після атаки російських окупантів.