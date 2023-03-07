Російські військові 65 разів били по Херсонщині минулої доби, 4 людини поранені
За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 65 разів вдарили по Херсонщині
Про це повідомили у telegram-каналі Херсонської ОВА.
Зазначається, що по мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.
"Ворог тричі атакував житлові квартали Херсона. Через обстріли у місті пошкоджено приватні будинки. Минулої доби на Херсонщині російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у дописі.
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