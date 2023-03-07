Про це повідомили у telegram-каналі Херсонської ОВА.

Зазначається, що по мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

"Ворог тричі атакував житлові квартали Херсона. Через обстріли у місті пошкоджено приватні будинки. Минулої доби на Херсонщині російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у дописі.