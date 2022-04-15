Російські військові обстріляли евакуаційні автобуси у Боровій, семеро людей загинуло
Російські окупанти обстріляли цивільні автобуси в смт Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу загинуло сім осіб
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
За даними слідства, у четвер, 14 квітня 2022 року, російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними жителями у селищі Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинули 7 людей. Ще 27 людей отримали поранення.
"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додають у повідомленні.
- Додамо, керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вважає, що Росія не зможе захопити Харків.
- Також повідомляли, що з початку повномасштабної війни проти України росіяни в Харкові пошкодили дев'ять кладовищ і Меморіал жертвам тоталітаризму.
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