Російські військові обстріляли евакуаційні автобуси у Боровій, семеро людей загинуло

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, у четвер, 14 квітня 2022 року, російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними жителями у селищі Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинули 7 людей. Ще 27 людей отримали поранення.



"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додають у повідомленні.

Додамо, керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вважає, що Росія не зможе захопити Харків.

Також повідомляли, що з початку повномасштабної війни проти України росіяни в Харкові пошкодили дев'ять кладовищ і Меморіал жертвам тоталітаризму.