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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Російські військові спалюють своїх загиблих поблизу Мелітополя, - Маляр

Російські військові спалюють своїх загиблих поблизу Мелітополя, - Маляр

10 серпня, 2023 четвер
15:10
Війна з Росією тіла російських окупантів

На відкритій місцевості в тимчасово окупованій Запорізькій області триває кремація тіл російських солдатів, яких привозять на вантажівках. Населення потерпає від їдкого запаху

Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Зараз скрізь на фронтах активні бойові дії. Гине дуже багато ворожих бійців. Командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу та здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії", - заявила Маляр.

Повідомляється, що неподалік тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області на відкритій місцевості практично безперервно ворог кремує тіла своїх військовослужбовців. За словами заступниця міністра, загиблих доставляють на вантажних автомобілях.

Від таких дії рашистів страждає й місцеве населення. Мирні жителі відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час.

Крім того, російські окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку до моргу Чаплинської районної лікарні. Тіла ховають на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.

  • Міністерство оборони Великої Британії заявило, що принаймні половина бійців десантних військ із 30 тисяч, яких Росія направила на війну в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені у ході бойових дій.
  • У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом 9 серпня загарбники втратили 580 військових, 16 танків та гелікоптер.
військові
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Ганна Маляр
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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