Про це 10 серпня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано

танків ‒ 4278 (+16)

бойових броньованих машин ‒ 8303 (+13)

артилерійських систем – 5028 (+15)

РСЗВ – 711 (+0)

засобів ППО ‒ 469 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 313 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4179 (+4)

крилатих ракет ‒ 1377 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7495 (+16)

спеціальної техніки ‒ 746 (+4)

Дані уточнюються.

Ситуація на фронті: ЗСУ відбили атаки росіян. Зведення Генштабу

Між Силами оборони України та ворожим військом протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень на фронті. Про це у ранковому зведенні 10 серпня звітує Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Семенівка, Бучки, Ясна Поляна Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Бунякине, Волфине, Степок, Велика Писарівка Сумської області та Червона Зоря, Малі Проходи, Гатище, Варварівка, Рублене та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки росіян на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області.

Противник завдав авіаційного удару в районах Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора та Плещіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії армії РФ, захисники України успішно відбили атаки в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське Донецької області.

Завдали авіаційних ударів в районах Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Одрадне, Велика Новосілка, Благодатне, Сторожеве, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Червоне, Білогір'я, Щербаки, Степове, Новоолександрівка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козацьке Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Михайлівка, Червоний Маяк, Ольгівка, Придніпровське, Берегове, Станіслав Херсонської області та місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Росія завдала 50 авіаударів і здійснила 59 обстрілів з РСЗВ по Україні за добу

Ворог завдав 3 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Сили оборони уразили 3 пункти управління, 6 артзасобів на вогневих позиціях та ще важливий об’єкт противника

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один по - зенітно-ракетному комплексу та ще один - по логістичному хабу росіян.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та важливий об’єкт окупантів.