Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росія за добу війни втратила 580 військових, 16 танків та гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
Оновлено

Росія за добу війни втратила 580 військових, 16 танків та гелікоптер, - Генштаб ЗСУ

10 серпня, 2023 четвер
08:20
Війна з Росією ЗСУ

Ворог спробував відновити втрачене положення у Донецькій та Запорізькій областях. Проте ЗСУ відбили атаки на околицях Кліщіївки та Авдіївки. За добу війни в Україні загарбники втратили 580 військових, 16 танків та гелікоптер

Про це 10 серпня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4278 (+16) 
  • бойових броньованих машин ‒ 8303 (+13) 
  • артилерійських систем – 5028 (+15) 
  • РСЗВ – 711 (+0) 
  • засобів ППО ‒ 469 (+0) 
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 313 (+1) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4179 (+4)
  • крилатих ракет ‒ 1377 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7495 (+16) 
  • спеціальної техніки ‒ 746 (+4)

Дані уточнюються.

Ситуація на фронті: ЗСУ відбили атаки росіян. Зведення Генштабу

Між Силами оборони України та ворожим військом протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень на фронті. Про це у ранковому зведенні 10 серпня звітує Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Семенівка, Бучки, Ясна Поляна Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Бунякине, Волфине, Степок, Велика Писарівка Сумської області та Червона Зоря, Малі Проходи, Гатище, Варварівка, Рублене та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки росіян на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області.

Противник завдав авіаційного удару в районах Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора та Плещіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії армії РФ, захисники України успішно відбили атаки в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське Донецької області.

Завдали авіаційних ударів в районах Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Одрадне, Велика Новосілка, Благодатне, Сторожеве, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Червоне, Білогір'я, Щербаки, Степове, Новоолександрівка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козацьке Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Михайлівка, Червоний Маяк, Ольгівка, Придніпровське, Берегове, Станіслав Херсонської області та місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Росія завдала 50 авіаударів і здійснила 59 обстрілів з РСЗВ по Україні за добу

Ворог завдав 3 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Сили оборони уразили 3 пункти управління, 6 артзасобів на вогневих позиціях та ще важливий об’єкт противника

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один по - зенітно-ракетному комплексу та ще один - по логістичному хабу росіян.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та важливий об’єкт окупантів.

  • Раніше ЗСУ знищили 8 складів і пункт управління росіян на Таврійському напрямку. 
  • Також повідомлялось, що у підрозділах російської армії на Сватівсько-Кремінському напрямку значно збільшились втрати окупантів.
Росія
Мелітополь
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсон
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Бердянськ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Красногорівка
Запорізька область
Бахмут
Нікополь
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
втрати окупантів
Читайте також:
Лукашенко
9 серпня, 2023 середа
Ситуація гірша, ніж будь-коли: у ЄС згадали про фальсифікацію виборів у Білорусі та жорсткі репресії
Волинська трагедія, Польща
8 серпня, 2023 вiвторок
Польща виставляє умови щодо членства України в ЄС. Росія спостерігає "охолодження відносин", - Oko.press
9 серпня, 2023 середа
У Міноборони спростували інформацію ISW про рейд ЗСУ на лівий берег Дніпра на Херсонщині
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
10 серпня
08:28
На фото: Марго Роббі у ролі Барбі в однойменному фільмі
"Пропагує гомосексуалізм і суперечить моралі": у Лівані заборонили фільм "Барбі"
08:09
Олексій Данілов
Жодна людина ще не внесена до реєстру олігархів через війну в Україні, - Данілов
08:03
OPINION
Андрій Бондар
Дискусія про "Батьківщину-матір" змушує переоцінити радянську літературу
08:02
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії, станція на межі чергового блекауту
07:55
Оновлено
атака на нафтобазу Рівненщини
На Рівненщині внаслідок атаки ворожих дронів зруйнована нафтобаза, на Київщині працювала ППО
07:05
евакуація
Щодня через гуманітарний коридор на Сумщині з Росії до України переходять 170-200 людей, - Верещук
07:00
Андрій Ярмоленко
"Аріс" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій
06:49
кінотеатр
Знятий по історії життя головної героїні: вийшов трейлер українського фільму "Я, Ніна"
06:24
Кім Чен Ин
Лідер КНДР закликав армію тримати сили готовими до бою
06:16
Пожежа на мисі Фіолент у Севастополі
Неподалік окупованого Севастополя було чутно вибухи: міноборони РФ каже про атаку БПЛА
05:59
путін пригожин
Вагнерівці можуть повернуться з Білорусі у РФ: в ISW назвали причину
05:40
Оновлено
Росія ППО
У Москві лунали вибухи і виникла пожежа: влада повідомляє про атаку дронами
04:50
Володимир Путін
Україна відкрита до переговорів, але Путін не відмовляється від імперських амбіцій, - держдеп США
03:44
Фернандо Вільявісенсіо
В Еквадорі вбили кандидата в президенти країни Фернандо Вільявісенсіо
03:16
шторм у Ніделандах
Шторм у Норвегії зруйнував дамбу на найбільшій річці країни: евакуйовано тисячі людей
02:20
Китай та США
Президент США підписав указ про обмеження технологічних інвестицій у Китай
01:52
вибух на оптико-механічному заводі
Завод, що вибухнув під Москвою, брав участь у розробціі новітнього бомбардувальника, – росЗМІ
01:24
Дніпро-1
"Славія" – "Дніпро-1": де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги Європи
01:11
Андрій Коболєв
ВАКС на 2 місяці продовжив запобіжний захід Коболєву
00:56
Ердоган і Путін
У Туреччині Україну та РФ закликали негайно розпочати переговори
00:32
військові
Уряд затвердив розміри щомісячних доплат захисникам на час війни
00:28
Канада ввела нові санкції проти Білорусі до річниці псевдовиборів Лукашенка
00:08
Бєлгород вибух
Торік у РФ сталася рекордна кількість вибухів за останнє десятиліття, – ЗМІ
2023, середа
9 серпня
23:45
Оновлено
Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції
Ліга чемпіонів: результати і розклад усіх матчів 3-го раунду кваліфікації
23:29
Микита Бабич
Трагічно загинув 18-річний український боксер. 12 серпня він мав дебютувати на професійному рівні
23:26
шпигун
У Німеччині заарештували військового Бундесверу, підозрюваного у шпигунстві на користь РФ
23:08
Обстріл Херсона 31 липня
Боролися за життя 10 днів: померла 16-річна херсонка, поранена внаслідок обстрілу окупантів
23:02
Андрій Загороднюк (в центрі)
Росія оголосила в розшук ексміністра оборони Загороднюка та двох генералів ЗСУ
22:33
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про цифровізацію роботи ОСББ
22:21
Оновлено
вибух на оптико-механічному заводі
Під Москвою пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі: щонайменше 60 постраждалих
22:10
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 серпня
21:53
Лукашенко
Белавіа та Мінський завод цивільної авіації: США розширили санкції проти режиму Білорусі в третю річницю фальсифікації президентських виборів
21:45
Ексклюзив
Микола Маломуж
Професійні кадри та створення економічних передумов: Маломуж розповів, як подолати корупцію у військовій сфері
21:37
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинули 2 людини, ще одну вдалося реанімувати
21:18
Телеканал "Прямий"
"Прямий" заявляє, що "влада хоче відібрати телеканал"
20:53
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ та вийти до Купʼянська. Колонка Сергія Згурця
20:20
Кріштіану Роналду
Роналду вивів "Аль-Наср" у фінал арабської Ліги чемпіонів
20:13
На фото: затримання Гунька
Нардепа Гунька, викритого на хабарі $85 тис., узяли під варту з альтернативою застави
20:06
OPINION
Володимир В'ятрович
Старі синьо-жовті граблі
20:03
шахраї
Роздача всім українцям 9,5 тис. грн: мережею поширюється нова шахрайська схема
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV