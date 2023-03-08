Російські військові з автоматів обстріляли житловий будинок на Сумщині
За день, 8 березня, на Сумщині зафіксовано щонайменше 21 прильот внаслідок російських обстрілів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Російські війська обстріляли території Білопільської, Великописарівської, Шалигінської та Юнаківської громад. Терористи використали для обстрілів САУ, міномети, артилерію та автомати.
"Великописарівська громада: здійснено обстріл із стрілецької автоматичної зброї (1«черга»), унаслідок чого пошкоджено вікно приватного будинку", - пише ОВА.
Читайте також: На Сумщині біля російсько-українського кордону не виявлено формувань наступальних військ
Загалом зафіксовано 21 прильот.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.18
Купівля 38.18Продаж 39.03
-
EUR
Купівля 40.03Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе