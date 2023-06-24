На Лиманському напрямку противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямках Веселого та південніше Діброви. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Білогорівка і Сіверськ Донецької області.

Лиманський напрямок найбільш напружений за кількістю обстрілів з боку збройних сил країни-окупанта. Це найбільш проблемна ділянка фронту навіть порівняно із Запорізьким та Авдіївським напрямками. Основне завдання окупантів — прорватися в район Лиману. Друге завдання — створення можливостей для оперативного оточення українського угруповання в районі Сіверська.

Саме з цим пов’язана активізація останніми днями російських окупантів у напрямку потенційного удару — українських Діброва і Торського Донецької області.

Попри те, що російські війська зазнають колосальних втрат на Донбасі й "зав’язли" у важких боях на трьох ключових напрямках (Мар’їнка, Авдіївка), військово-політичне командування ворога не відмовляється від амбітних планів вийти на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей та обійти українське угруповання на сході з флангів. Про це свідчать певні рухи окупантів під Кремінною.

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У планах противника захопити села Макіївка, Невське і вийти на адмінкордони Луганської області.

Примітно, що це в травні аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомляв про те, що окупанти збирають ударний "танковий кулак" та, ймовірно, мають намір атакувати з-під Кремінної в бік Лиману.

Зокрема, за інформацією місцевих джерел "Права Справа", на Лиманський напрямок противник тоді перекинув додаткові підрозділи. Йшлося про посилення особовим складом та важкою бронетехнікою. На цьому відтинку фронту, поблизу Кремінної на Луганщині, були зафіксовані нові підрозділи 3-ї та 24-ї бригад спецпризначення, 144 та 3-ї мсд та 90-ї танкової дивізії ЗС РФ. У напрямку Білогорівки була зафіксована передислокація важкої бронетехніки ОТБ "Август", зі складу так званого "2-го АК ЛНР".

Крім того, за інформацією місцевих джерел "Права Справа", була зафіксована передислокація у напрямку населеного пункту Діброва окремих підрозділів 98-ї повітряно-десантної дивізії (місце постійної дислокації – Іваново).

Варто зазначити, що саме на цьому напрямку ЗСУ протягом кількох останніх днів відбили численні штурми противника.

За даними джерел в одному з підрозділів НГУ, росіяни посилено штурмували українські позиції на Лиманському напрямку. Особливо в районі Діброви (12 км на схід від деокупованого Ямполя) та Серебрянського лісництва. "Від незначної частини позицій одному з новосформованих і не надто підготовлених підрозділів ЗСУ довелося відступити", - інформують джерела.

При цьому російські загарбники тиснуть по всій лінії бойового зіткнення від Лимана до Куп‘янська протягом останніх кількох днів.

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Напружені бої точаться на Куп’янському напрямку в Харківській області.

Тут зосереджені підрозділи другої 18-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії. Завдання окупантів — продавити українську оборону в напрямку Куп’янська з можливістю виходу на Ізюм. Тобто створення куп’янсько-ізюмського ударного угруповання, яке нависатиме над флангами Збройних сил України, зосереджених у Слов’янську.

На мою думку, інформаційний порядок денний, заданий росіянами — це відволікання уваги від основних напрямків удару.

Основні напрямки удару — це Лиманський і Куп’янський. На Лиманському напрямку зосереджені досить серйозні сили. Крім того, можемо говорити про введення додаткових резервів, як і бронетехніки, так і особового складу.

Російські загарбники посилили штурми на Лиманському та Куп’янському напрямках, щоб відтягнути сили захисників від дороги постачання та вийти на адмінкордон Луганщини.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, оглядач Еспресо

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