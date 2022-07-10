Російські загарбники у Мелітополі ходять по будинках для встановлення нежитлових квартир, - ЗМІ
У Мелітополі жителі повідомляють про обшуки будинків рашистами для встановлення нежитлових квартир і подальшого їх заселення
Про це повідомило місцеве видання "Ріа-Мелітополь".
Містяни розповідають, що п'ять невідомих осіб у супроводі російських окупантів з автоматами обходить багатоповерхівки мікрорайону для встановлення нежитлових квартир.
"Інтерес до порожніх квартир в окупантів виник не просто так: вони мають намір їх "націоналізувати" під тим чи іншим приводом. Або для поселення своїх солдатів та їхніх сімей, які вже перебираються до Мелітополя, або для пограбування та "відтискання" у свою власність.
Всім чудово відомо, що кожна порожня квартира Мелітополя має власників, які тимчасово покинули окуповане місто, перебравшись у безпечніші регіони. Вони, як і раніше, є мешканцями Мелітополя та власниками цієї житлоплощі і ніхто, ні за якими законами не має права забирати у них це житло. Але в Мелітополі зараз панує закон свавілля та сили", - йдеться в повідомленні.
Мешканців квартир і будинків закликають допомагати одне одному та в помешканнях сусідів, які виїхали, створити видимість присутності господарів.
- Нагадуємо, що кілька днів тому в Мелітопольському районі росіяни викрали ветерана АТО.
- У Мелітополі Запорізької області, де минулого тижня ЗСУ знищили військову базу окупантів, російські солдати ставлять військову техніку в житлових кварталах.
- Вранці 3 липня українські захисники знищили у Мелітополі базу російських окупантів на аеродромі. Рашисти намагаються врятувати вцілілу техніку. Також 2 липня російський бронепоїзд з боєприпасами завдяки силам спротиву зійшов з рейок.
- Місцеві ЗМІ пишуть, що у тимчасово окупованому Мелітополі містяни не можуть вже тиждень поховати своїх рідних через те, що морг переповнений трупами рашистів.
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