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Російський обстріл Покровська 7 серпня: кількість загиблих збільшилася

13 серпня, 2023 неділя
13:45
Війна з Росією Ракетний удар по Покровську

У ніч на 13 серпня у лікарні помер полковник служби цивільного захисту Віталій Кінц, який був поранений під час ліквідації наслідків російського обстрілу Покровську Донецької області

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Сьогодні вночі назавжди зупинилося серце начальника 9-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області полковника служби цивільного захисту Віталія Кінца, який постраждав під час ліквідації наслідків обстрілу в місті Покровськ", - йдеться у повідомленні.

У МВС зазначили, що під час повторного обстрілу міста росіянами Віталій Кінц отримав тяжкі поранення. Лікарі відчайдушно боролись за його життя, але зберегти життя чоловіка, на жаль, не вдалося.

Загиблий внаслідок російського обстрілу Покровська 7 серпня рятувальник Віталій Кінц

Фото: МВС України

Ракетний обстріл Покровська 7 серпня: що відомо

Увечері 7 серпня Росія завдала удару по Покровську Донецької області. Ракети влучили в житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський увечері 8 серпня повідомив, що внаслідок удару загинули 9 людей.

Серед поранених було двоє дітей, обидва хлопці, один із них, 11-річний Микита, перебував у важкому стані. Також поранення отримали 36 поліціянтів: парамедики, вибухотехніки, дільничні, ювенальні поліцейські та інші.

Про завершення аварійно-рятувальних робіт раніше повідомили у ДСНС та зазначили, що роботи були завершені о 16:40. Рятувальники уточнили, що поранення отримали 82 людини. ДСНС своєю чергою врятувала вісьмох людей.

З місця події вивезли 122 тонни будівельного сміття. До ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено 46 осіб та 12 одиниць техніки.

Очільник Покровської ОВА Сергій Добряк в етері "Еспресо" додав, що з місцевого бюджету буде виділено по 100 тис. грн родинам загиблих унаслідок обстрілу і по 80 тис. грн за зруйноване житло.

Після обстрілу поліція показала відео з місця теракту, камери зафільмували другий удар.

Згодом стало відомо, що у Покровську внаслідок ракетної атаки 7 серпня отримав поранення поліціянт, герой фільму "20 днів у Маріуполі" Володимир.

Україна
Росія
поліція
Донеччина
окупанти
ДСНС
ракетний удар
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