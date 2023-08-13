Російський обстріл Покровська 7 серпня: кількість загиблих збільшилася

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Сьогодні вночі назавжди зупинилося серце начальника 9-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області полковника служби цивільного захисту Віталія Кінца, який постраждав під час ліквідації наслідків обстрілу в місті Покровськ", - йдеться у повідомленні.



У МВС зазначили, що під час повторного обстрілу міста росіянами Віталій Кінц отримав тяжкі поранення. Лікарі відчайдушно боролись за його життя, але зберегти життя чоловіка, на жаль, не вдалося.

Фото: МВС України

Ракетний обстріл Покровська 7 серпня: що відомо

Увечері 7 серпня Росія завдала удару по Покровську Донецької області. Ракети влучили в житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський увечері 8 серпня повідомив, що внаслідок удару загинули 9 людей.

Серед поранених було двоє дітей, обидва хлопці, один із них, 11-річний Микита, перебував у важкому стані. Також поранення отримали 36 поліціянтів: парамедики, вибухотехніки, дільничні, ювенальні поліцейські та інші.

Про завершення аварійно-рятувальних робіт раніше повідомили у ДСНС та зазначили, що роботи були завершені о 16:40. Рятувальники уточнили, що поранення отримали 82 людини. ДСНС своєю чергою врятувала вісьмох людей.

З місця події вивезли 122 тонни будівельного сміття. До ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено 46 осіб та 12 одиниць техніки.

Очільник Покровської ОВА Сергій Добряк в етері "Еспресо" додав, що з місцевого бюджету буде виділено по 100 тис. грн родинам загиблих унаслідок обстрілу і по 80 тис. грн за зруйноване житло.

Після обстрілу поліція показала відео з місця теракту, камери зафільмували другий удар.

Згодом стало відомо, що у Покровську внаслідок ракетної атаки 7 серпня отримав поранення поліціянт, герой фільму "20 днів у Маріуполі" Володимир.