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Війна з Росією: хроніка
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Внаслідок атаки РФ по Покровську 7 серпня поранення отримав герой фільму "20 днів у Маріуполі"

8 серпня, 2023 вiвторок
10:15
Війна з Росією Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"

У Покровську внаслідок ракетної атаки, яку російські війська здійснили 7 серпня, отримав поранення поліціянт, герой фільму "20 днів у Маріуполі" Володимир

Про це повідомив режисер фільму, воєнний кореспондент Мстислав Чернов.

За його словами, Володимир потрапив під повторний ракетний удар по багатоповерхівці у Покровську, коли допомагав людям після першого. 

"Сьогодні він прибув на місце влучання російської ракети, щоб як завжди допомогти людям, і цього разу сам потрапив під повторний ракетний удар", - йдеться у повідомленні.

Чернов додав, що, ризикуючи собою, Володимир постійно допомагав рятувати людей в Маріуполі  навесні минулого року. Після вдалої спроби вирватися з оточення він продовжив працювати поліціянтом у своїй рідній Донецькій області.

"Тримайся, друже. Нам ще повертатись в Маріуполь", - написав автор фільму.

За даними МВС, Володимир був одним з тих, хто допомагав знімальній групі Associated Press висвітлювати війну в блокадному Маріуполі в березні 2022 року, і допоміг журналістам виїхати з міста.

У правоохоронця осколкові поранення, зараз він у лікарні. Чоловіка прооперували.  
 

Російський удар по Покровську 7 серпня

Увечері 7 серпня Росія завдала удару по Покровську на Донеччині. Ракети влучили в житлові будинки.

Першим про удар рашистів повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", - написав він.

Згодом голова Донецької ОВА Павло Кириленко поінформував, що станом на 20:50 було відомо про щонайменше одну загиблу людину та 7 поранених. За його словами, рашисти завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили дев'яти- та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

За даними очільника МВС Ігоря Клименка, станом на ранок вівторка, 8 серпня, загинуло 7 людей. Кількість поранених зросла до 67 - з них 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.

Офіс Генерального прокурора надав детальнішу інформацію про загиблих та постраждалих. Так, внаслідок ракетного обстрілу міста Покровськ загинули 7 громадян віком від 22 до 71 року. Серед загиблих - п’ятеро чоловіків та дві жінки.

Також серед 67 людей, які отримали травми різного ступеня тяжкості, є 11-річна дитина та 17-річний юнак. У тому числі поранено поліцейських та працівників ДСНС, які першими приїхали на місце події для надання екстреної допомоги потерпілим та ліквідації наслідків руйнувань.

Що відомо про документальний фільм "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" - це перший фільм воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. У створенні картини також брали участь фотограф Євген Малолєтка, продюсерка та журналістка Василіса Степаненко. За свою роботу в Маріуполі під час облоги вони отримали Пулітцерівську премію.

28 січня стало відомо, що стрічка здобула приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США. 

20-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходив із 2 по 8 червня в Києві Згодом фестиваль оголосив переможців. Фільм українського режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав нагороди журі і глядацьких симпатій.

Нагороди на британському кінофестивалі Sheffield DocFest 2023 здобули два документальні фільми про війну в Україні - "Звідки куди" Мачека Хамела та "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.  

2 серпня вийшов український трейлер документальної стрічки. Вихід фільму про те, як Маріуполь витримав облогу російських військ з 24 лютого 2022 року, в українських кінотеатрах анонсували на 31 серпня.

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