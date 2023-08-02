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Вийшов український трейлер документального фільму "20 днів у Маріуполі"

2 серпня, 2023 середа
12:24
Культура Маріуполь

Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" про те, як місто витримало облогу російських військ з 24 лютого 2022 року, з’явиться в українських кіно 31 серпня

Відповідне відео з'явилося в Ютуб-каналі Arthouse Traffic.

"Члени команди Associated Press стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів", - йдеться в описі до трейлера.

"20 днів у Маріуполі" - це перший фільм воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. У створенні картини також брали участь фотограф Євген Малолєтка, продюсерка та журналістка Василіса Степаненко. За свою роботу в Маріуполі під час облоги вони отримали Пулітцерівську премію.

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Фільм дебютував на фестивалі незалежного кіно в США Sundance у секції World Cinema Documentary Competition.

Стрічка вийшла у прокат у США у кінці липня. В Україні її покажуть 31 серпня.

Що відомо про документальний фільм "20 днів у Маріуполі"

28 січня стало відомо, що стрічка здобула приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США. 

20-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходив із 2 по 8 червня в Києві Згодом фестиваль оголосив переможців. Фільм українського режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав нагороди журі і глядацьких симпатій.

Нагороди на британському кінофестивалі Sheffield DocFest 2023 здобули два документальні фільми про війну в Україні - "Звідки куди" Мачека Хамела та "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.  

Більше про новини кіно можна почитати тут.

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