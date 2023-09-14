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Головна Світ Російський пілот у вересні 2022 року випустив ракету в розвідувальний літак британських ВПС, - ВВС

Російський пілот у вересні 2022 року випустив ракету в розвідувальний літак британських ВПС, - ВВС

14 вересня, 2023 четвер
13:33
Світ Російський винищувач Су 34 М

У вересні 2022 року російський пілот спробував збити літак ВПС Великої Британії. Він випустив дві ракети, вважаючи, що у нього є дозвіл на обстріл

Про це пише BBC з посиланням на три високопоставлені джерела в західних оборонних відомствах.

"Літак Королівських ВПС з екіпажем до 30 осіб 29 вересня минулого року виконував місію спостереження над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі, коли зіткнувся з двома російськими винищувачами СУ-27", - зазначили у повідомленні.

Зазначається, що один із російських пілотів вважав, що йому дали дозвіл атакувати британський літак після неоднозначної команди російської наземної станції. Натомість другий російський пілот цього не зробив і лаявся на першого, коли той випустив ракету.

Джерела зазначили, що друга ракета просто впала, що означає, що зброя або була несправна, або запуск було перервано.

Джерела вважають, що російські учасники інциденту продемонстрували непрофесіоналізм. Очевидно, наказу збивати літак насправді не було, але команда була настільки невиразною, що льотчик помилився в її інтерпретації.

Пізніше Велика Британія прийняла пояснення від Росії, яка назвала це "технічною несправністю".

У заяві до парламентарів тодішній міністр оборони Бен Уоллес назвав це "потенційно небезпечним зіткненням", але він стверджував, що "ми не вважаємо цей інцидент навмисною ескалацією з боку росіян, і наш аналіз згідний, що це сталося через несправність".

  • 23 липня над Сирією російський літак-винищувач пролітаючи на відстані кількох метрів від американського дрона запустив сигнальні ракети у його сторону.

Росія
Військові новини
Велика Британiя
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