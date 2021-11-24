Російський слід: РНБО відреагувала на марш антивакцинаторів у Києві
Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки заявив про російський слід у виявлено у марші антивакцинаторів, який відбувся у Києві 24 листопада
Про це повідомляє пресслужба РНБО.
"Центром протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, як повідомлялося раніше, була виявлена російська інформаційна спецоперація, спрямована на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України", - йдеться в повідомленні.
Відомство зазначило, що зафіксовало особливу активність у соціальних мережах і месенджерах, а також телеграм-каналах, де поширювалися повідомлення про нібито негативні наслідки вакцинації.
"Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакційних заходів зі сторони Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якої на плакатах "Стоп QR-код" розмістили QR-код, який дає перехід до вебсайту російської політичної партії "Єдина Росія", - підсумували у РНБО.
- Нагадаємо, у середу, 24 листопада, у центрі Києва біля Верховної Ради кілька сотень людей вийшли на протест проти вакцинації від COVID-19 і з вимогою скасувати карантинні обмеження. Антивакцинатори принесли на акцію плакати із QR-кодами, які ведуть на сайт кремлівської партії "Єдина Росія".
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