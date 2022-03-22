Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Російський солдат здався українським військовим разом із танком і отримає $10 тис. винагороди, – радник глави МВС

Російський солдат здався українським військовим разом із танком і отримає $10 тис. винагороди, – радник глави МВС

22 березня, 2022 вiвторок
12:21

Російський танкіст, екіпаж якого втік, здався українським військовим разом із танком.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Відомо, що Національна поліція вже кілька тижнів ідентифікувала телефони, якими користуються росіяни в Україні. Це українські номери, на які МВС України регулярно присилає смс з інструкцією, як здатись в полон і здати техніку.

"Кілька днів назад нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під'їхати. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засідка. Після цього спецназівці його затримали. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому", – зазначає Віктор Андрусів.

Окупант розповів, що сенсу далі воювати він не бачив, а додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє його і спише на бойові втрати. Зараз він отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів по завершенню війни і можливість податись на громадянство.

"До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем", – додав радник міністра.

  • Нагадаємо, у Росії заявили, що захопили в полон 500 українців і готові їх обміняти.
  • Також повідомляли, що Україна пропонує білоруським військовим, які не хочуть брати участь у війні, здатися у полон

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Полон
окупанти
війна новини
Читайте також:
ворожа ракета
21 березня, 2022 понедiлок
Росія зіткнулася з браком високоточних ракет, - CNN
Танк
22 березня, 2022 вiвторок
У Росії зупинився єдиний танковий завод – створення нових та ремонт старих машин неможливий без імпортних деталей, - Defense Express
22 березня, 2022 вiвторок
Асоціація саперів: Майже 15% території України заміновано (КАРТА)
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.44
    Продаж 33.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 березня
12:36
Джордж Камбосос
Молюся за тебе та Україну: абсолютний чемпіон світу підтримав рішення Ломаченка залишитися на час війни на Батьківщині
12:28
Окупанти вночі завдали удару по порту в Миколаєві
12:09
Росіяни обстріляли супермаркет у Сєвєродонецьку, є загиблі та поранені
11:57
Ексклюзив
25 березня Католицька Церква засвідчить підтримку Україні та засудження дій РПЦ і Росії, - Посол України у Ватикані
11:53
Російські військові обстрілюють північ Житомирщини з "Градів", – голова ОВА
11:43
До України везуть понад 2 млн доз препаратів йоду, - очільник комітету Ради Радуцький
11:36
Від початку вторгнення Росія втратила 15300 військових, 509 танків, 99 літаків та 123 гелікоптери, – Генштаб ЗСУ
11:30
На Сумщині окупанти розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до лікарні
11:19
Менні Пак'яо
Легенда боксу Пак'яо підтримав Україну та звернувся до братів Кличків
11:16
Олексій Резніков
"Для РФ ви видатковий матеріал, ми ж вважаємо вас українцями": Резніков закликав жителів ОРДЛО уникати мобілізації, переходити на бік ЗСУ або здаватися
11:13
grn
Перші півмільйона українців отримали виплати в 6500 грн, - Федоров
11:02
Чернігів обстріл
Чернігів залишився без електроенергії та водопостачання, – голова ОВА
10:57
Ексклюзив
Україна ЄС
Відповіддю на те, хто наші союзники, стане те, хто приїде до Києва, – головна редакторка онлайн-видання "Українська правда"
10:51
PR
Лабораторія МедЛаб відновила роботу у Києві
10:48
Eneos Holdings
Найбільша нафтогазова компанія Японії Eneos Holdings припинила закуповувати нафту з РФ
10:42
розстріляли автомобіль
На Харківщині росіяни пострілом із танку вбили двох людей і їхню 9-річну дочку, на Миколаївщині від обстрілу окупантів загинули дитина і двоє дорослих
10:31
Ексклюзив
Комендантська година працює: на Київщині спіймано 159 шпигунів ворожих ДРГ, - Сабій
10:25
Зеленський Путін
Зустріч Зеленського з Путіним є ключовою для того, щоб був мир, - Подоляк
10:23
морпіхи РФ
Українські військові знищили підрозділи морпіхів РФ, яких готували для штурму Одеси, – речник оперативного штабу Одеської ОВА
10:07
Ексклюзив
Микола Маломуж
Україні необхідно дипломатично працювати з Китаєм, Сі Цзіньпінь уже "приміряє на себе регалії", що може впливати на Путіна, – екскерівник Служби зовнішньої розвідки
10:03
Василь Ломаченко та Боб Арум (праворуч)
Ломаченко відмовився залишати Україну заради бою з абсолютним чемпіоном світу, - ESPN
09:58
гради
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Градів", – голова ОВА
09:55
Ірина Верещук
"Сьогодні зосередимося на евакуації маріупольців": Верещук оголосила про 3 гуманітарні коридори на 22 березня
09:33
ФСБ
Погрожують угорській громаді: на Закарпатті спецслужби РФ намагаються дестабілізувати ситуацію
09:20
Джон Салліван
"Неприйнятні висловлювання": Росія вручила послу США ноту після того, як Байден назвав Путіна воєнним злочинцем
08:50
Дмитро Кулеба
"Jonson&Johnson вирішили отримувати кривавий прибуток": Кулеба закликав компанію піти з РФ, щоб не фінансувати вбивства українців
08:27
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Чи можливі компроміси на перемовинах із Росією?
08:24
Харківські рятувальники
Харківські рятувальники за минулу добу 35 разів виїжджали на ліквідацію пожеж і завалів, - МВС
07:34
російські полонені
Більше 300 окупантів дезертирували на Сумщині, - Генштаб
07:17
знищена ворожа техніка
У Криворізькому районі обстріляли 2 села і місто Зеленодольськ, ЗСУ знешкодили склад боєприпасів, - голова Криворізької РВА
07:03
Генштаб ЗСУ
У російських окупаційних військ запасів залишилось на три дні – ЗСУ
06:29
Пентагон
Пентагон допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії
06:28
Нафтогаз
"Нафтогаз" продовжить транзит газу до Європи, поки це дозволятимуть технічні можливості, – глава правління
06:15
Байден
Путін може вдатися до операції під фальшивим прапором, включаючи хіматаку, - Байден
05:52
Мешканців Борисполя закликали виїхати з міста
05:00
Асоціація саперів: Майже 15% території України заміновано (КАРТА)
04:25
гіперзвукова ракета Кинджал
Британська розвідка: Росія могла застосувати гіперзвукові ракети в Україні, щоб замаскувати відсутність результатів
01:57
Джавелін
Нова партія зброї від США вже у дорозі в Україну, - Пентагон
01:50
Танк
У Росії зупинився єдиний танковий завод – створення нових та ремонт старих машин неможливий без імпортних деталей, - Defense Express
01:36
Джо Байден
Росія вивчає варіанти потенційних кібератак на США у відповідь на санкції, - Байден
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV