Російський солдат здався українським військовим разом із танком і отримає $10 тис. винагороди, – радник глави МВС

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Відомо, що Національна поліція вже кілька тижнів ідентифікувала телефони, якими користуються росіяни в Україні. Це українські номери, на які МВС України регулярно присилає смс з інструкцією, як здатись в полон і здати техніку.

"Кілька днів назад нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під'їхати. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засідка. Після цього спецназівці його затримали. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому", – зазначає Віктор Андрусів.

Окупант розповів, що сенсу далі воювати він не бачив, а додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє його і спише на бойові втрати. Зараз він отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів по завершенню війни і можливість податись на громадянство.



"До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем", – додав радник міністра.

Нагадаємо, у Росії заявили, що захопили в полон 500 українців і готові їх обміняти.

Також повідомляли, що Україна пропонує білоруським військовим, які не хочуть брати участь у війні, здатися у полон