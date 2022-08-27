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Головна війна з Росією Російський удар по станції Чаплино має всі ознаки воєнного злочину, - Associated Press

Російський удар по станції Чаплино має всі ознаки воєнного злочину, - Associated Press

27 серпня, 2022 субота
05:38
війна з Росією Росія обстріляла залізничну станцію Чаплине

Російський удар по українській залізничній станції Чаплино, в результаті якого 24 серпня загинуло понад 20 осіб, можна вважати воєнним злочином

Про це пише агентство Associated Press, з посиланням вчених-міжнародників.

Міноборони Росії в четвер заявило, що після "прямого влучення" ракети Іскандер по військовому ешелону на станції Чаплине в Дніпропетровській області "знищено понад 200 військовослужбовців резерву ЗСУ" та 10 одиниць військової техніки, які "прямували в зону бойових дій на Донбасі".

Журналіст Associated Press, який побував у Чаплиному, повідомив, що немає жодних видимих ознак того, що українські військовослужбовці були серед жертв. Проте серед загиблих є діти.

Залізничний вокзал, як правило, є цивільним об'єктом і не повинен бути об'єктом нападу, сказала агентству професор Центру глобальних відносин Нью-Йоркського університету Дженніфер Трехан.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук говорив, що згоріли п'ять вагонів поїзда, який віз до Львова евакуйованих із міста Покровська Донецької області. Серед загиблих – родина, у тому числі 17-річна дівчина. Заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко казав, що 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку поряд зі станції, а шестирічна дитина – внаслідок займання автомобіля біля вокзалу.

Навіть якби серед загиблих були деякі військовослужбовці, удар все одно порушує закони війни, якщо завдає невідповідної шкоди цивільному населенню, вважає Associated Press. Професор юридичного факультету Вандербільтського університету Майкл Ньютон пояснив: воєнним злочином може вважатися удар по невеликій групі військових, жертвами якого стала велика кількість мирних громадян.

Колишній офіцер британської військової розвідки та викладач військової стратегії та права Френк Ледвідж звернув увагу на те, що Іскандер – дорога високоточна зброя, яка не використовується для "тривіальних" завдань. Це дає йому підстави припускати, що було завдано навмисного удару по цивільному об'єкту, а метою нібито було "порушення залізничного руху цивільних осіб по всій Україні".

  • Нагадаємо, російський обстріл житлового сектору та залізничної станції в селищі Чаплине Дніпропетровської області відбувся 24 серпня: загинули 25 людей, з них четверо – діти.
  • У квітні понад 50 людей, у тому числі діти, загинули внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську. Тоді також загинули люди, які залишали Донбас. Росія стверджувала, що непричетна до удару.

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Дніпропетровщина
воєнні злочини Росії
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