Рашистський обстріл селища Чаплине на Дніпропетровщині: рятувально-пошукові роботи завершилися, загинули 25 людей
Внаслідок обстрілу росіян 24 серпня житлового сектору та залізничної станції в селищі Чаплине Дніпропетровської області загинули 25 людей, з них двоє – діти
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у телеграм.
"Дніпропетровщина. В селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти", – написав він.
11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 людина.
- 24 серпня Володимир Зеленський повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Було відомо про 22 загиблих.
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