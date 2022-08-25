Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у телеграм.

"Дніпропетровщина. В селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти", – написав він.

11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 людина.

24 серпня Володимир Зеленський повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Було відомо про 22 загиблих.

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