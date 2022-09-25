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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Російський ведмідь отримав важкий удар, але має достатньо сил для ескалації, - Моравецький

Російський ведмідь отримав важкий удар, але має достатньо сил для ескалації, - Моравецький

25 вересня, 2022 неділя
20:19
війна з Росією Матеуш Моравецький

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що оголошення мобілізації в РФ свідчить про кризу в країні, але Росія ще має сили для ескалації війни

Про це він заявив у своєму подкасті.

"Звернення Путіна з оголошенням про мобілізацію покликане було налякати, але насправді показало не силу Росії, а глибину кризи, в яку вона себе загнала", - наголосив він.

За словами прем'єр-міністра Польщі, із повномасштабною війною проти України всі побачили ганьбу військ РФ, стару та покинуту техніку, полонених окупантів, які говорили, що їхали на навчання, а не воювати.

Він додав, що президент РФ Володимир Путін виявився "притиснутим до стінки", коли українські військові почали деокуповувати населені пункти. Ще яскравіще це продемонструвала реакція росіян на оголошення мобілізації.

"Російський інтернет захлеснула хвиля запитів про те, як уникнути відправлення до армії та як виїхати з РФ", - зауважив Матеуш Моравецький.

Міністр зазначив, що російська пропаганда руйнується, тому президент РФ єдиним варіантом для себе вважає нарощування ескалації війни проти України. Політик зауважив, що попри те, що "російський ведмідь" отримав важкий удар, він іще має достатньо сил для нового етапу загострення.

"Це не скасовує того, що його режим слабшає з кожним днем", - наголосив Матеуш Моравецький.

  • 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про проведення у РФ часткової мобілізації.
  • Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Володимир Путін використовує війну проти України як спосіб умисного етноциду народів Росії.
  • 25 вересня в Дагестані під час антимобілізаційного мітингу силовики стріляли в повітря.

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Володимир Путін
мобілізація
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