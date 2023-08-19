Російсько-українська битва за Чорне море

Етап 1. Врятувати Одесу від висадки морського десанту

Після початку повномасштабного вторгнення перспективи ЗСУ у Чорному морі виглядали вкрай примарними. Україна залишилася фактично без флоту, а російські кораблі блокували підходи до Одеси, готуючись висадити десант.

У березні ЗСУ завдали першого удару "Точкою-У" по російському флоту, який базувався в Бердянському порту, куди окупанти перевозили техніку та солдатів для поповнення фронту на Херсонщині й Запоріжжі. Внаслідок цього великий десантний корабель "Саратов" затонув, а ще один – "Новочеркаськ" – зазнав суттєвих пошкоджень.

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Однак це не зняло загрози з Одеси. Втім несподівано вже у квітні українським воїнам вдалося створити першу морську диво-перемогу та потопити за допомогою вітчизняних протикорабельних крилатих ракет "Нептун" флагманський корабель "Москва". Після цього ситуація почала стрімко змінюватися. У травні – червні ЗСУ провели блискучу операцію з деокупації острова Зміїний.

Фото: facebook-сторінка ВМС ЗС України

Унаслідок ударів ракет і дронів "байрактар" у водах біля Зміїного знищили 7 катерів, а також рятувальний буксирник "Василій Бех". У боях за острів Зміїний затонув український десантно-штурмовий катер "Станіслав". 4 липня Україна повернула контроль над о.Зміїний і тим самим зняла загрозу десантної висадки біля Одеси, а також розширила свій вплив у повітряно-морській зоні над північно-західною частиною Чорного моря.

Етап 2. Севастопольська база потрапила під приціл

Після цього російський Чорноморський флот сконцентрувався в Севастопольській бухті для завдання ракетних ударів по Україні.

Фрегат "Адмірал Макаров", фото: Міноборони РФ

Етап 3. Хто не заховався… той піде на дно

29 жовтня стало поворотною датою для безпечного перебування окупантів у Севастополі. Українські БПЛА разом із безпілотними катерами-камікадзе вивели з ладу тральник "Іван Голубець" і суттєво пошкодили два фрегати – "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович". Після цього дня Чорноморський флот був змушений вивести із Севастополя стратегічно важливі кораблі в напрямку на Новоросійськ. Натомість вибухи у Севастополі стали регулярною буденністю для кримчан.

Тим часом Україна працювала над удосконаленням дальності та вогневої міці своїх дронів, яким судилося зумовити революційні зміни у морських війнах. Так з’явився дрон Magura V5, здатний потопити буцімто невразливі російські судна. Новий дрон доставляє смертельну 300-кілограмову бавовну на відстань 800 км зі швидкістю 77 км/год.

Першим успішним випробуванням цього дрона стало ураження наприкінці травня ворожого розвідувального корабля "Іван Хурс" у районі 100 км на північ від Босфорської протоки.

Втім СБУ пішло ще далі і створила морського малюка "Sea Baby".

Читайте також: Що відомо про морські дрони SeaBaby, якими Україна атакує в Чорному морі/

Фото: t.me/SBUkr

Хоча характеристики нового дрону не розголошуються, однак вони суттєво перевищують показники Magura V5. Наприклад, у липні "малюки" завдали удару по Кримському мості та суттєво знизили його пропускну здатність. Тоді "на свої плечах" один "малюк" тягнув 850 кг вибухівки.

Апогеєм морської війни стало ураження 4 серпня на військовій базі в Новоросійську, яка була останнім прихистком російських кораблів у Чорному морі, десантного судна "Оленегорський горняк". Хоча судно не затонуло, однак його ремонт може тривати до кінця війни. Наступного дня один із трьох запущених дронів вивів з ладу в Керченській протоці один із найновіших російських танкерів, який спеціалізувався на пальному для російської армії.

Тож відтепер у Чорному морі немає місця, де кораблі окупантів могли б почуватися в безпеці. Якщо американці обіцяли потопити весь російський Чорноморський флот у випадку ядерного удару РФ, то ЗСУ можуть це зробити й без цієї умови, запустивши в море близько 100 дронів.

Наступними очевидними найближчими морськими цілями ЗСУ можуть стати ракетні кораблі, які стріляють по українських містах, ціла флотилія суден, які нелегально перевозять військову техніку із Сирії до Чорного моря через Босфор. А також важливим завданням є остаточна ліквідація логістичного ланцюжка у порти Бердянська та Маріуполя.

Водночас Голова СБУ Василь Малюк, який курував проєкт створення нового морського дрона пообіцяв і неочікувані сюрпризи для окупантів.

