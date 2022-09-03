Про це Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькій новинній агенції DPA.

"На жаль, опитування показують, що близько 80 відсотків людей у Росії підтримують війну проти нашої країни. На жаль, це не тільки війна Путіна. 200 тисяч російських солдатів воюють проти України. Навіть їхні родини нічого не говорять проти, населення в цілому підтримує цю війну. Не можна ділити росіян на хороших і поганих росіян. Для нас нестерпно, що частина росіян вбиває і ґвалтує людей в нашій країні, а інша частина добре живе на Заході, їде у відпустку, насолоджується dolce vita. Російському суспільству потрібен холодний душ у вигляді візової заборони для туристів і студентів.

На запитання чи очікує глава українського уряду на те, що Німеччина погодиться з оцінкою дій Росії в Україні як геноциду, Денис Шмигаль заявив: "Якщо порівняти, скільки солдатів загинуло з українського боку і скільки мирних жителів, то мирних жителів набагато більше. Це російська політика – вбивати мирних жителів України просто тому, що вони українці. Це називається геноцидом. Якщо подивитися на всі факти, то всі ознаки геноциду присутні. Ми очікуємо, що наші партнери, включаючи Німеччину, погодяться з нашою оцінкою".

1 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав 5 позицій, про які домовилися міністри ЄС щодо віз для російських громадян.

Голова міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що естонці вже за декілька тижнів заборонять в’їзд на свою територію для більшості росіян

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