Російському суспільству потрібен холодний душ. Шмигаль наполягає на візових заборонах для громадян РФ
Прем'єр-міністр України закликав ЄС запровадити повну заборону віз для росіян
Про це Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькій новинній агенції DPA.
"На жаль, опитування показують, що близько 80 відсотків людей у Росії підтримують війну проти нашої країни. На жаль, це не тільки війна Путіна. 200 тисяч російських солдатів воюють проти України. Навіть їхні родини нічого не говорять проти, населення в цілому підтримує цю війну. Не можна ділити росіян на хороших і поганих росіян. Для нас нестерпно, що частина росіян вбиває і ґвалтує людей в нашій країні, а інша частина добре живе на Заході, їде у відпустку, насолоджується dolce vita. Російському суспільству потрібен холодний душ у вигляді візової заборони для туристів і студентів.
На запитання чи очікує глава українського уряду на те, що Німеччина погодиться з оцінкою дій Росії в Україні як геноциду, Денис Шмигаль заявив: "Якщо порівняти, скільки солдатів загинуло з українського боку і скільки мирних жителів, то мирних жителів набагато більше. Це російська політика – вбивати мирних жителів України просто тому, що вони українці. Це називається геноцидом. Якщо подивитися на всі факти, то всі ознаки геноциду присутні. Ми очікуємо, що наші партнери, включаючи Німеччину, погодяться з нашою оцінкою".
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